Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»

29.07.2019 10:28

Пункт 5 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» (т.н. Второе Минское соглашение от 12 февраля 2015 года) требует «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Тема амнистии для тех, кто сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «Л-ДНР», а также был задействован в деятельности «республиканских» «органов власти», остается одним из камней преткновения в размораживании действия Минских соглашений.

Подвижки в этом направлении может сделать обновленный парламент. Но двигаться нужно осторожно, будто идя по минному полю. Потому что тема эта более чем взрывоопасна.

Закон об амнистии

На момент подписания «Минска-2» Верховной Радой еще в сентябре 2014-го после подписания «Минска-1» уже был принят закон № 5082 «О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» (более известный как «закон о прощении»). Однако, президент Петр Порошенко его так и не подписал.

Так и не вступившим в силу законом предлагалось освободить от уголовной ответственности лиц, которые в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу закона на территории проведения Антитеррористической операции (сейчас – операции Объединенных сил) совершили деяния, подпадающие под Уголовный кодекс Украины. Речь идет о:

участниках незаконных вооруженных формирований;

лицах, задействованных в деятельности таких формирований;

сотрудниках и причастных к работе «органов власти» «Л-ДНР»;

лицах, противодействовавших проведению АТО.

Кроме того, было предусмотрено освобождение от административной ответственности лиц, деяния которых подпадали под Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В законе есть ряд оговорок, в том числе, что названные лица освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они:

до истечения месяца с момента вступления в силу закона освободили или не удерживают заложников;

добровольно сдали государственным органам или не хранят огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, военную технику;

не занимают здания, помещения государственных органов и органов местного самоуправления;

не принимают участия в блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в Донецкой и Луганской областях.

Действие этого закона не распространялось на лиц, которые являются подозреваемыми, обвиняемыми (подсудимыми) в совершении деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных:

ст. 112 УК Украины «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»;

ст. 113 «Диверсия»;

ст. 115 «Умышленное убийство»;

ч. 2 ст. 121 – касается пыток;

ч. 2 ст. 147 – захват или удержание заложника;

ст. 149 – торговля людьми;

ст. 152 – изнасилование;

ст. 153 – «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом»;

ст. 187 – разбой;

ст. 201 – контрабанда;

ст. 258 – террористический акт;

ст. 297 – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего;

ст. 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего;

ст. 349 – захват в заложники представителя власти или работника правоохранительного органа;

ст. 379 – посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного;

ст. 400 – посягательство на жизнь защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи;

ст. 442 – геноцид;

ст. 443 – посягательство на жизнь представителя иностранного государства;

ст. 444 – преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту.

Кроме того, амнистия не светила тем, кто совершил действия, приведшие к падению 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета компании Malaysia Airlines рейса МН17 и / или препятствовал проведению расследования этой авиакатастрофы.

Давление РФ и позиция Украины

Закон был выписан так, что под него попадали чуть ли не все участники НВФ. Но даже в таком виде Порошенко его не подписал.

Но даже после последней смены власти в Украине из РФ продолжают звучать старые меседжи: мол, Россия не позволит миротворцам ООН (или другому варианту урегулирования конфликта) стать реальностью, пока официальный Киев не проведет амнистию, не закрепит «особый статус» территории в Конституции и не произведет выборы на неподконтрольных территориях.

Ответ главы партии власти «Слуга народа» (а согласно результатам досрочных выборов Верховной Рады, эта политсила самостоятельно будет иметь парламентское большинство) Дмитрия Разумкова был однозначным: «Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может – никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом».

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что новая власть намерена полностью реализовать Минские соглашения, включая принятие полноценного закона об амнистии.

Закон нужен, но…

Мнением о том, нужно или нет «додавливать» закон № 5082 «О недопущении преследования и наказания…», а также, каким должен быть этот «закон о прощении», с «Донецкими новостями» поделились эксперты.

Денис Попович, военный обозреватель:

– В Минских соглашениях амнистия – это один из ключевых пунктов. А Минские соглашения – это единственная «дорожная карта», по которой сейчас могут осуществляться мирные переговоры. Поэтому если мы не выполняем «Минск-2» хотя бы в одном из пунктов, значит, возникают противоречия.

Влад Волошин, экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт:

– Этот закон должен соответствовать другим законам Украины (Уголовному кодексу и т.д.). То есть, там должно быть четко прописано, какие деяния попадают под уголовную ответственность, а какие – под помилование. Военные преступники должны быть наказаны – это однозначно.

Сами Минские договоренности необходимо немного подкорректировать (с согласия сторон-подписантов), ведь там есть моменты, уже неактуальные на сегодня. Когда будет запущен этот процесс «корректирования», будут учитываться и пожелания сторон. Украина должна выступить с предложениями, в которых будет четкое разделение на военных преступников (которых мы не амнистируем, согласно закону) и тех, кто попадает под такие нормы. Этот пункт в Минских соглашениях изначально закладывался, как предмет следующих политических «торгов», потому есть возможность добиться соответственных уступок со стороны оппонентов. Но военные преступники, как и во всем мире, понесут наказание.

Остап Гункевич, юрист-аналитик общественной организации «Донбасс SOS»:

– Следует выработать механизм амнистии с учетом международных стандартов. Эти стандарты предусматривают невозможность амнистии за ряд преступлений, в числе которых военные преступления, пытки и т.д. Механизм амнистии следует детально регламентировать на законодательном уровне.

Учитывая большое количество тех, кто потенциально попадает под уголовную ответственность по украинскому законодательству, это может стать чрезвычайной нагрузкой для украинской системы уголовного правосудия. Поэтому, где это возможно, лишение свободы может быть заменено альтернативными видами наказания, люстрацией и т.д.

При этом, даже при применении амнистии государство должно содействовать как можно более широкому установлению истины, расследуя все правонарушения.

Предпосылкой для амнистии может быть предложение сотрудничества амнистированных с украинской властью, к примеру, дача показаний в национальных и международных судебных процессах, компенсация вреда, нанесенного потерпевшим от их правонарушений.

Конечной целью всех действий украинской власти должно быть достижение национального примирения.

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– В данном вопросе «зашиты» сразу две проблемы.

Первая касается тех граждан Украины, кто на неподконтрольной территории совершал преступления уголовного характера, направленные на разрушение суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть это все те, кто участвовал в боевых действиях со стороны незаконных формирований «Л-ДНР», кто был во в главе этих формирований, управлял ими, кто так или иначе причастен к столкновениям с ВСУ, к смертям, к крови.

Вторая же часть вопроса касается гражданского населения. Это сотни тысяч граждан, проживающих с 20 февраля 2014 года на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также территории АР Крым, которые в силу разных причин не смогли уехать на, так скажем, материковую Украину.

Относительно первых: однозначно, что те, кто совершил преступление против Украины, не могут быть прощены или амнистированы, если их действия повлекли десятки и сотни смертей, разруху и насаждение режима оккупации просто по чьему-то ни было слову.

Да, в «Минске-2» есть прописанный пункт про амнистию. Но если это амнистия, то сначала должно быть уголовное производство, сбор доказательной базы, суд, решение именем Украины (подчеркну, именем государства Украины) и на выходе – осуждение и срок отбывания наказания.

То есть, чтобы быть амнистированным, боевикам «Л-ДНР» вначале надо быть осужденными по строгости и в соответствии с законами Украинского государства (а не их квазисудебной системы, или чего доброго по законам РФ). То есть, амнистия для боевиков возможна, только если есть конкретный срок.

Кстати, решение об амнистии подписывается главой государства, и именно он может издать указ о помиловании. А вот какой будет формулировка текста амнистии – в положении Минских соглашений не указано, что позволяет Украине на свое усмотрение решить, за преступления какой тяжести осужденным может быть амнистирован. Амнистия – это не всепрощение и отпущение грехов, а смягчение уже вынесенного приговора за доказанные бесчинства.

Теперь относительно вторых: в Украине в 2018 году был представлен текст законопроекта «О прощении», на основе которого группа законодателей попыталась сделать шаг для урегулирования ситуации. Почему именно так? А потому, что в случае, если завтра неподконтрольные территории вернутся в состав Украины, то по действующему законодательству под ряд уголовных статей попадут сотни тысяч граждан, которые проживали там с февраля 2014 года и до момента воссоединения. Эти люди на самом деле не пособники режима, а скорее жертвы оккупации. И вот здесь начинается самое сложное.

Если в отношении убийц и боевиков обязательно следствие и суд, то как судить тех, кто не мог покинуть свои дома и вынужденно остался в «Л-ДНР», терпел тяготы, разруху, безденежье годы и годы? Разработчики законопроекта предложили механизм свободного (личного) обращения граждан в суд за получением прощения. Суд на основании заявления должен вынести решение о прощении, но при этом в гражданских правах жители оккупированных территорий все равно поражаются автоматически (запрет на занятие госдолжностей в течение 5-10 лет, на возможность участия в выборах в качестве кандидатов, запрет на участие в организации и проведении избирательных кампаний и референдумов и пр.).

Естественно, что правозащитники выступили с резким неприятием таких предложений. К сожалению, это был единственный пример, когда попытались на основе законодательной инициативы сесть за стол и прописать механизм восстановления гражданского взаимопонимания с жителями оккупированных территорий и жителями всей Украины. Не идеальный пример, но иных нет.

Ни одно из ведомств (министерства, Кабмин или парламент) не озаботились этим. Как вывести из-под удара 45-ти уголовных статей УК Украины миллионы украинцев, живущих за линией разграничения? Ответ должны дать государство и народные депутаты. На данный момент ответа нет. Между тем разрешение этой проблемы, обсуждение ее всем обществом, поднятие ее на уровень национальной повестки дня могло бы найти ту единую компромиссную линию, которая бы нас и объединила. Иначе существующая линия разграничения будет делить нас еще долго.