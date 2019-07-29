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Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы
29 июля православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии, пишет from-ua.
Традиции 29 июля
В народном календаре эта дата получила такие названия:
-
Афиноген;
-
Финогей;
-
Финоген;
-
Финогеев день,
-
Финогеевы зажинки;
-
Афиногенов день.
Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Дни еще теплые, но нет изнуряющего зноя, а ночи становятся прохладнее. В народе говорили: "На Финогея птицы замолкают, а ночи холодают".
По поверью, птицы замолкают, грустят и думают о наступающей осени. Хотя еще жарко, но осенние деньки не за горами и скоро им придется отправляться на зимовку в жаркие страны. Верили, что 29 июля по лесу ходит заря и подбирает птичьи перья, поэтому в лес не ходили, боясь его потревожить. Еще нельзя было рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.
Кто из жнецов во время уборки хлеба находил колос с самым большим количеством зерен, считался счастливчиком. Зерна из этого колоса хранили до будущего года. Весной их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.
29 июля несколько несжатых колосьев оставляли в поле. По примете, они предназначались в качестве жертвоприношения славянскому богу, поэтому срывать их нельзя, в противном случае в следующем году урожая не будет.
В эти дни практически все жители сел работали в поле. А вечером собирались, пели песни, рассказывали интересные истории из своей жизни.
Приметы на 29 июля
-
Если в этот день густой туман, осенью будет много грибов.
-
Полевые мыши начали посевы есть – к долгой и холодной зиме.
-
Ботва у моркови поникла – к дождю.
-
29 июля молились Солнцу, чтобы теплая и ясная погода продлилась дольше.
-
Коршуны в небе парят – к жаркой погоде.
-
До обеда на траве роса держится – к зною.
-
Желтые облака на закате – к дождю, который пойдет утром на следующий день.
-
Хорошим знамением является найти в этот день раздвоенный ржаной колос. Тот, кому посчастливится это сделать, будет жить в роскоши и богатстве до конца своих дней.
-
Дождь на Финогена – дурная примета – хлеб в снопе прорастет.
Теги: Донбасс, праздник, приметы, традиции
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