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Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака
Гороскоп рассказывает о том, кто из представительниц зодиакального круга постоянно пребывает в статусе невесты и ищет для себя партнера.
В современном мире свобода нравов позволяет выходить замуж любое количество раз. И многие пользуются таким шансом. Чтобы понять, насколько часто это происходит у тех или иных представительниц прекрасного пола, стоит обратиться к астрологии, пишет from-ua.
Овен
Можно в этом не сомневаться, что перед вами вечная невеста, которая будет выходить замуж много раз. И что характерно, каждый новый брак будет ей казаться на всю оставшуюся жизнь. Женщины-Овны никогда не ощущают нехватку в поклонниках, ибо те слетаются к ним со всех сторон.
Своим энергетическим напором Овны притягивают к себе воздыхателей и с такой же силой их при надобности от себя отталкивают. Это обусловлено тем, что они хотят постоянно расти и совершенствоваться.
А иногда их вторая половинка не дает им это делать. Поэтому они частые посетительницы заведений, регистрирующих браки.
Телец
Женщины-Тельцы отличаются от других своей стабильностью.
Они считают, что им лучше подстроиться под своего партнера, чем снова отправляться на его поиски. Браки у Тельцов самые крепкие, потому как они отличаются практичностью.
Всю свою жизнь они стараются зарабатывать для того, чтобы их семья жила в полном достатке. И если они выходят замуж, то только навсегда.
Близнецы
Их можно смело назвать рекордсменами по заключению браков. Это настоящие вечные невесты, которые перепрыгивают с одного брака на другой. И это у них происходит из-за того, что они очень часто меняют свои интересы. А все благодаря планете-покровителю Меркурию.
Внимание Близнецов настолько стремительно переключается на другой объект, что они даже порой не осознают, как быстро у них в паспорте появился новый штамп.
И большое количество браков не должно никого удивлять.
Рак
Раки - самые лучшие жены на свете. Они настолько дорожат своим партнером, что могут за ним последовать в любой уголок земного шара.
Они никогда и ничего не хотят слышать о разводе и делают все, чтобы подобных мыслей и у их второй половинки не возникало никогда.
Для Раков важно создавать семейный уют, поэтому они во всем стараются стать идеальными. И, как правило, сочетаются браком один раз и на всю жизнь.
Лев
Львицы в семейной жизни занимают лидирующую позицию и отдают предпочтение верности. Их выбор всегда осознанный, потому как они понимают, что без надежного тыла им не удастся управлять в сфере жизни.
Но если они осознают, что их партнер не оправдывает доверия, то быстро от него уходят. И так же быстро строят новые отношения.
К вечным невестам их нельзя причислить, но за жизнь они могут вступить в несколько браков. И часто это происходит по воле обстоятельств.
Дева
Представительницы этого знака Зодиака никогда не принимают спонтанных решений, как бы их ни подталкивал к этому неугомонный Меркурий. Все свои действия они строят на сухом расчете. Ошибки они могут совершать только в юности, но тут же их быстро исправляют.
И если Девы в ранней молодости скоротечно выходят замуж и по какой-то причине брак распадается, то последующий для них будет более осознанным и длительным.
Роль вечной невесты не для них.
Весы
Вся беда Весов заключается в том, что они пребывают в вечном поиске гармонии. Из-за этого их психика становится более уязвимой.
От своего партнера они требуют полной самоотдачи и такого же растворения в их персоне. Если же этого нет, они быстро утрачивают к нему интерес.
И отправляются на поиски нового источника вдохновения. Период поиска может затянуться на длительное время, но это их не остановит на пути к цели. Представительниц этого знака зодиакального круга можно назвать вечными невестами.
Скорпион
В этом знаке собраны все противоречия собственников и изменщиков. По своему характеру они могут быть лидерами, поэтому стараются подчинить своего партнера и приобрести над ним власть.
Если вторая половинка их перестает устраивать, они без сожаления с ней расстаются. Но их природная интуиция редко их подводит, поэтому их выбор всегда точный.
Этих дам нельзя назвать вечными невестами, но то, что они могут вступать не один раз в брак, это верно.
Стрелец
Женщины-Стрельцы не представляют своей жизни без полной свободы, поэтому их частые разводы не удивительны.
Каким бы семейным уютом ни манил их к себе дом, они все равно жаждут перемен. И завязать новое знакомство в чужой стране для них не из области фантастики.
Они легко идут на контакт и так же быстро расстаются с тем человеком, который не разделяет их взгляды. Стрельцы без опасения примеряют на себе роль вечной невесты и не боятся заключать новые браки.
Козерог
В своих действиях Козероги отличаются основательностью. Все у них продумано и рассчитано, и прежде чем что-то совершать, они сто раз подумают.
Они удачно прячут свои корыстные мотивы, да так, что их партнер ни за что не догадается, что брак был заключен не по любви.
Свой выбор они делают осознанно и не сомневаются в его перспективности. И если вступают в брак, то только один раз в жизни. И ставку делают только на выгодную партию.
Водолей
Водолеи постоянно жаждут чего-то нового и совершенного. И если они не будут экспериментировать в жизни, то она для них станет скучной и пресной. А их стремление попробовать что-то новое в сексуальных утехах способно ввести в шок даже самых раскрепощенных партнеров. Поэтому
им нужно решиться, чему отдать предпочтение - отношениям с человеком, который будет им все позволять, или браку с каждым новым партнером.
Не удивительно, что роль вечной невесты им уготована с рождения.
Рыбы
Эти личности очень зависят от чужого мнения. И не имея своего морального стрежня, Рыбы не живут по своим правилам. Очень часто партнер их подавляет, и если они этого не выдерживают, то расстаются.
После расставания они долго отходят от морального истощения и отгораживаются от всех. А когда приходят в чувства, то снова отправляются на поиски второй половинки.
И это может продолжаться до бесконечности. Поэтому быть вечной невестой для них – образ жизни.
Теги: Донбасс, невеста, знаки Зодиака, личная жизнь
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