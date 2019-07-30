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Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака
Представляем вам наш рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака, пишет from-ua.
12 место
Рыбы, вот так неожиданность! Это самый чувственный знак и может отдаться всем удовольствиям. Их любовники должны задать тон, устроить романтическое свидание. Партнер должен быть идеально сложенным изумительным любовником, источающий невероятный запах. После Рыбка может раскрыться перед ним, но при условии влюбленности.
11 место
Вступая в отношения с Девой необходимо выполнить 2 правила: 1. Деву удовлетворить не так уж и просто. 2.Если первое не удалось, то с таким партнером девушка скорее всего больше не захочет встретиться.
10 место
У Козерога все расписано по часам и кажется, что к любви она равнодушна. Даме важнее она сама, а не потребности партнера. Но при этом, она всегда знает, чего хочет. Если Козерожка запланировала любовь, значит тому быть! В хорошем расположении духа у нее вместо сердца пламенный мотор. Но в угнетенном состоянии ее лучше не трогать.
9 место
Отношения с Раком проходит на высшем уровне. Раки любят нежность, но девушку придется добиваться. За проведенные ночи Раки берут высокую плату, а именно руку и сердце. Но победитель получает приз — любовь, при условии ее хорошего настроения, иначе партнеру не просто.
8 место
Партнеру Тельца нельзя проявлять невероятную изобретательность. Девушка любит простые отношения без наигранности. И не дай Бог, чтобы после партнер отключится! Тельцу может показаться, что ей просто пользуются и месть неизбежна.
7 место
Девушка-Лев постельные сцены обязательно превратит в спектакль с ней в главной роли. Начало премьеры начинается задолго и обязательно при людно! На это и тратится вся ее энергия, а на любовь остаются крохи. Несмотря ни на что, энергии хватает на все.
6 место
В центре рейтинга — Водолей. Для них главное встретить большую и чистую любовь, быть востребованными. Секс для них не так важен, а вот проявление интереса к ним наоборот, она его замечает и начинает воображать фантастическую любовь. Главное, чтобы партнер угадал, о чем именно мечтает барышня, угадал, то Водолей для него счастье.
5 место
Овен – девушка самоуверенный лидер. Может занять первое место по соревнованию темпераментами. Но это становится проблемой для партнера. Все происходит на столько быстро, что он даже не успевает понять, как любовь уже закончилась, а Овен строит уже новые планы.
4 место
Любовные страсти для Близнецов не на 1 месте. Большее влечение они испытывают к путешествиям, неожиданным поездкам. Будущих любовников Близнецы не подпускают к себе, приглядываются. Для девушек любовь – это марафон на бешеной скорости в экстремальных условиях, а на такое не каждый готов!
3 место
Любовь для Стрельцов — это истинная радость, удовольствия доступные человеку они ценят, как никто другой. Таким образом, Стрелец заряжает свои силы. Остальным остается только завидовать.
2 место
В любви Скорпионы Боги, уже в самом начале своего пути все эксперименты ими были пройдены. Скорпионы идеальные любовницы, но при этом эгоисты, думают только о себе.
1 место
Гран-при любовниц среди знаков получают Весы. Для барышень партнер очень важен, его они выбирают, разглядывая под микроскопом, и привыкают. Весы очень тонкие натуры, внимательно прислушиваются к мужчине. Именно поэтому партнеры держатся за свое счастье и ценят его.
Теги: Донбасс, рейтинг, любовница, знаки Зодиака
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