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Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины
30 июля церковь отмечает День святой Марины. Также почитается святой Лазарь. Приметы на 30 июля говорят, что есть важнейший запрет. Если его нарушить, случится непоправимая трагедия, пишут Подробности.
Традиции 30 июля
В этот день почитается святая Марина. Она была святой мученицей, которая умерла в юном возрасте через отсечение головы за то, что она не отреклась от веры Христовой. На Руси тоже почитали Марину, но по их поверьям девушка была дочерью владыки морей. Она сбежала из морского царства жить на землю. С тех пор морской царь ищет ее и посылает молнии, чтобы покарать непокорную дочь.
Поэтому в этот день часто бывают сильные грозы с молниями. Они несут большую опасность, так как становятся причиной пожаров и смертей.
Но приметы на 30 июля предупреждают еще про одну большую опасность. Согласно поверьям, если сегодня будет гроза и человек посмотрит на нее, то он навеки ослепнет. И избежать этой трагедии невозможно. Поэтому в этот день нельзя выходить на улицу и смотреть в окно, если снаружи гроза. Нужно зашторить окна.
Еще одни приметы на 30 июля говорят, что сегодня нужно обязательно кушать рыбные блюда. Люди верили, что рыба в этот день приносит удачу, успех и благополучие.
Приметы на 30 июля
Гроза в этот день приносит слепоту, пожары и несчастья.
Нельзя смотреть на молнии, а то навсегда лишишься зрения.
Жуки и мухи на улице забеспокоились — скоро начнется гроза.
Если сегодня жарко и нет дождя, то зима будет суровой, но снега будет мало.
Сегодняшний сны вещие и сбываются через месяц.
Теги: Донбасс, праздник, приметы, традиции
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