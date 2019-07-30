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Ученые раскрыли причину возникновения рака
В калифорнийском Институте иммунологии Ла-Хойя специалисты обнаружили механизм, способный предупредить нестабильность генома и возникновение рака. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на MedicalXpress.
Ученые нашли сложный процесс в ДНК, являющийся причиной возникновения рака. Ключевую роль в этом играет присоединение (метилирования) некой метильной группы CH3 к азотистому основанию в составе ДНК.
Это соединение участвует в активации или выключению определенных генов. Дисфункция белков TET и DNMT напрямую связана с большинством типов рака, в том числе заболеваниями крови.
Ученые провели эксперименты на мышах доказывающие, что мутации в TET приводят к увеличению уровня метилирования генома Т-клеток, но большие области ДНК, при этом теряют метильные группы. Пониженный уровень метилирования в гетерохроматине является частым признаком рака.
В результате возникают генетические последовательности способные перемещаться и размножаться в пределах генома, нарушая его целостность.
Теги: Донбасс, причины, ученые, онкология
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