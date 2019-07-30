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Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем
Мы хотим любить и быть любимыми! Но иногда эти амурные вещи зависят от знака Зодиака, пишет from-ua.
И вот 6 знаков Зодиака, которые умеют любить сильнее всего.
1. Козерог (22 декабря - 20 января).
Может показаться, что Козерог слишком много времени уделяет своей работе и профессиональной жизни. Но они - очень волевые и страстные. Да, у них бывают проблемы с приоритетами, но они способны любить всем сердцем.
2. Телец (20 апреля - 21 мая).
Эмоции - вот двигатель жизни Тельцов. Как только вам удастся заслужить их любовь и доверие, вы поймете, что хотите провести с ними всю жизнь.
3. Весы (23 сентября - 22 октября).
Весы всегда ставят нужды и желания других выше своих. Это те люди, которые хотели бы сделать окружающих настолько счастливыми, насколько это возможно.
4. Рак (22 июня - 22 июля).
Сердца Раков всегда наполнены искренней любовью и состраданием к окружающим. Знайте, эти люди всегда будут готовы сделать все возможное, чтобы позаботиться о вас.
5. Скорпион (23 октября - 22 ноября).
Скорпион - очень страстный и любящий человек, даже если при первой встрече вам так не кажется. Они сделают все возможное, чтобы отношения с вами длились вечно.
6. Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Они - самый романтичный знак Зодиака. Как только вы начнете отношения с ними, вы почувствуете, что вы - в сказке.
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака
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