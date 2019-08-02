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Ученые назвали продукт, вызывающий морщины даже у молодых

02.08.2019 16:30
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Ученые назвали продукт, вызывающий морщины даже у молодых

Всеми любимый сахар имеет много противоречий из-за того, что он негативно влияет не только на фигуру, но и на лицо, вызывая неприятные последствия.
Морщины не всегда являются признаком преклонных лет. Их появление — это сигнал к действию. Ваше отражение в зеркале показывает все нарушения в режиме сна, питания и отдыха. Чтобы понять причину появления морщин, нужно обратить внимание на свое питание. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что сахар опаснее, чем казалось ранее. Он влияет на появление морщин на лице, причем это проявляется даже в молодости. Об этом пишет from-ua.
Ученые выяснили, что сахар — это пища для морщин. Объясняется это тем, что частицы этого вещества провоцируют «засахаривания» коллагена. То, что коллаген жизненно необходим для регенерации и разглаживания заломов кожи, известный факт.
Когда человек хмурится и прищуривается, то «засахаренный» коллаген спутывается между собой и становится жестким, это приводит к глубоким морщинам утери природного овала лица. Процесс запускается уже после 20 лет, что особенно важно для молодых любителей чего-нибудь сладенького.
Помимо прочего, высокое содержание сахара в рационе подавляет действие главного строительного материала — белка, ухудшая циркуляцию крови. Это вызывает «голодание» клеток из-за недостатка питательных веществ, влияет на цвет лица, возникают преждевременные морщины, пигментация. Может возникнуть сухость, угревая сыпь и глубокие прыщи.



Теги: Донбасс, сахар, морщины
 
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