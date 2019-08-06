Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно

06.08.2019 19:48

Ученые выяснили, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Группа ботаников провела ряд исследований и выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы, пишет from-ua

1. Амариллис белладонна

Луковицы этого растения очень ядовиты. Они содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших - вызывает рвоту. 2.

2.Диффенбахия

Диффенбахия может улучшать химический состав воздуха в помещении. Однако не стоит торопиться и ставить его в спальню или детскую. Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук.

3. Цикламен (персидский)

Самые ядовитые части - это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.