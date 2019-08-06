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Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно
Ученые выяснили, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Группа ботаников провела ряд исследований и выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы, пишет from-ua
1. Амариллис белладонна
Луковицы этого растения очень ядовиты. Они содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших - вызывает рвоту. 2.
2.Диффенбахия
Диффенбахия может улучшать химический состав воздуха в помещении. Однако не стоит торопиться и ставить его в спальню или детскую. Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук.
3. Цикламен (персидский)
Самые ядовитые части - это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.
Теги: Донбасс, растения, вред
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