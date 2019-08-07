Названы неожиданные причины выпадения волос

07.08.2019 13:58

А вы знали, что если в день терять больше полусотни волос, то уже после 40 лет могут появиться залысины? Эксперт рассказывает, как самостоятельно определить тип выпадения волос и бороться с ним.

Советы, как понять причину и экстренно остановить выпадение волос, для нас подготовила основатель школы здоровых волос, бьюти-блогер и квалифицированный нутрициолог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Решить проблему потери волос только шампунем или бальзамом не получится.

Залия Шигапова: Независимый эксперт по восстановлению волос, нутрициолог, @zaliya.shigapova — Состояние волос показывает состояние всего организма в целом. Здоровье волосяного фолликула зависит от многих процессов в организме. Именно поэтому на волосах сразу отражается все, что происходит не только с нашим телом, но и с нашей психикой.

Как понять, что выпадение волос выше нормы?

Проводим руками по волосам несколько раз подряд и смотрим, сколько волос остается в руке. Если ни одного — норма, 1–2 — выпадение волос выше нормы, от 3 — активное выпадение волос.

Какие причины выпадения волос?

Есть несколько видов потери волос. Рассмотрим два основных.

Ломкость волос​. Если на кончике утолщения нет, волос сломался. Это говорит о том, что у волос нарушена структура, хотя при этом может быть хорошая скорость роста, густота, толщина волос и чистая кожа головы. Основных причин ломкости волос две:

Нехватка минеральных веществ в организме. Именно из них строится стержень волоса.

Неправильный внешний уход (неверно подобранные технология окрашивания, некачественные средства по уходу, частая сушка феном, грубое расчесывание).

Выпадение волос из фолликулов. Если на кончике выпавшего волоса есть утолщение белого, желто-зеленого, красного или буро-красного цвета, он выпал из фолликула. Причины могут быть следующими:

Закончился жизненный цикл волоса (в среднем волос живет от двух до пяти лет, максимально семь лет).

Нарушено кровоснабжение. Кровеносные сосуды лопаются по разным причинам (стресс, страх, грибковые инфекции, избыток углеводов в рационе питания).

Нехватка питательных веществ в крови (либо человек недоедает, либо полезные вещества не усваиваются, либо выводятся).

Как бороться с выпадением волос?

Отказываемся от фена. Неправильное использование фена травмирует волосы. Лучше помыть голову с вечера, если утром она не успевает высохнуть. Если такой вариант невозможен, защищаем волосы от действия фена и утюжка. Помним, что волосы нужно расчесывать плавными движениями.

Делаем массаж головы. Запускаем руки в мокрые или сухие волосы и подушечками пальцев массируем круговыми движениями кожу от висков к затылку. Дошли до затылка — возвращаемся обратно. И так несколько раз ежедневно. Один раз в неделю желательно делать глубокую чистку пор кожи головы в бане или в сауне.

Выбираем шампунь без химии. Как правильно подобрать шампунь? Для регулярного ухода предпочитаем средства без химии (ее добавляют не только производители дешевых шампуней, но и дорогих). Высокая цена совсем не гарантирует хорошее качество. При выборе обращаем внимание на срок хранения (не более двух лет), дату производства и состав (SLS должны находиться в конце списка ингредиентов).

Используем натуральные бальзамы. В составе этих бальзамов не должно быть силиконов. Они обволакивают волос воздухонепроницаемой пленкой, которая спаивает чешуйки волоса. За счет этого волосы становятся гладкими, но склеить — не значит восстановить. При последующем мытье головы силиконовая пленка не даст полезным веществам из бальзама проникнуть в кутикулу волоса.

Обращаемся к проверенному парикмахеру. Для того чтобы не нарушать внешний слой волоса и структуру, очень важно бережно относиться к внешнему уходу за волосами. Находим парикмахера-колориста, который сможет подобрать краску и процент оксиданта именно под наши волосы.

Корректируем питание:

Сокращаем количество сладкого и мучного до 50 граммов в день, а кофе — до двух чашек в неделю.

Полностью отказываемся от промышленной молочной и кисломолочной продукции (в том числе и фермерской). В ней много антибиотиков и гормонов, а у многих молоко не усваивается по группе крови.

Добавляем в ежедневный рацион свежие овощи и зелень (минимум 500 граммов в день).

Пьем минимум 1,5 литра чистой качественной воды в день.

Берем орехи, сухофрукты или свежие фрукты на перекусы.

Работаем над психоэмоциональным состоянием. Когда мы испытываем стресс, в организме происходят определенные биохимические процессы и в кровь выделяются гормоны. При страхе — адреналин, спазмирующий сосуды, при гневе — норадреналин, спазмирующий волосяную мышцу. Это блокирует доставку кислорода и строительного материала к волосяной луковице. Совет «просто перестать волноваться» бессмысленен. Поэтому разбираемся, кто и что нас раздражает, и работаем с этим. Почаще балуем себя, в том числе полезными спа-процедурами для волос. ​