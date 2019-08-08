Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу

08.08.2019 11:46

Сегодня зеркальная дата, сильный в энергетическом плане день, когда миром управляет определенное число. 08.08.2019 люди будут находиться у власти цифры Восемь. Что по этому поводу говорят нумерологи?

Девиз числа 8: Рассудительность.

Положительные качества восьмерки: число 8 обладает волевым характером, эта цифра очень сильна, энергична и целеустремленна. Число восемь обладает авторитетом среди остальных людей, оно властно и самодостаточно, умеет руководить и весьма требовательно к своим подчиненным.

Отрицательные качества восьмерки: цифра 8 тщеславна, всегда требует признания и весьма цинична. Свой цинизм восьмерка обычно подает как отсутствие иллюзий. Цифра восемь часто испытывает слабость к деньгам, она жаждет власти и способна подавлять окружающих. Восьмерка может пострадать от своего избытка энергии, напряженности и излишней активности. Обычно числу восемь не хватает подлинно человечных чувств.

Как привлечь деньги и удачу 8 августа

Деньги в такие дни привлекаются только упорным трудом. Не стоит ждать случайных поступлений средств. Специалисты рекомендуют прислушиваться к советам близких людей и к шестому чувству. Судьба может столкнуть вас с ситуацией, когда только от вашего решения будет зависеть успех или неудача в дальнейшем. Интуиция может спасти вас от проблем с финансами — она подскажет, кому можно доверять, а кому нет.

Уединение и самостоятельность помогут на любом поприще. Не просите помощи у других, но не отказывайтесь от нее, если вам протянут руку. Это прекрасный день для планирования дел на будущее. Привлечь деньги и финансовую удачу 8 августа можно будет, если расставить приоритеты верно. Осторожность в самый ответственный момент не лишняя. Что до покупок, то тут следует ограничиться наиболее необходимым. Если вы пойдете на шоппинг, то возьмите с собой человека, который сможет удержать вас от ненужных трат.

Источник: http://kr24.com.ua