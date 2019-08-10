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11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
Около 17 веков прошло с тех пор, как жил на земле великий Николай Чудотворец. Его прославляет и почитает весь христианский народ. По сей день святитель помогает людям в трудные моменты жизни, пишет dailyhoro.
В православии считается, что именно в этот день, 11 августа, Николай Угодник сходит с Небес и проходит Землю за один день. Ничто не ускользнет от его взгляда, и если кто-то нуждается в его помощи, то обязательно ее получит. Его иконы источают чудотворное миро, а молитвы, обращенные к нему, имеют особую силу и скорый результат. В это воскресенье мирянам следует вознести хвалу великому святителю и попросить о самом сокровенном.
Как праздновать Рождество Николая Чудотворца
11 августа священнослужители советуют посетить службу и вознести почести Николаю Чудотворцу. Если нет возможности прийти в церковь, обязательно помолитесь дома, перед иконой Николая Угодника. В молитве святителя важно поблагодарить за чудеса, совершенные им ради людей, за скорую помощь, которую он оказывает каждому. При желании можно покаяться в содеянном, испросить прощения за грехи и попросить Николая наставить на праведный путь. Он обязательно поможет тем, кто искренне хочет стать лучше и сблизиться с Господом.
Прославляя память Чудотворца, многие верующие стараются сделать что-то хорошее и полезное для своих ближних. Это может быть помощь страждущим и одиноким людям, пожертвование денег, одежды и продовольствия на благотворительность. Особое внимание нужно уделить своим родственникам: можно вместе встретить этот светлый праздник и вознести святителю общую молитву.
Как и в любой другой праздничный день, ругань, ссоры, зло в сердце и ненависть в мыслях — страшный грех, разрушающий связь с Господом. Нужно думать о хорошем, читать духовную литературу и заниматься саморазвитием.
11 августа в церкви можно заказать молебен Николаю за здравие. Заказывается он перед утренней службой в любом православном храме.
Как просить помощи у Николая Чудотворца
Просить помощи можно не только в специально отведенные дни, но и в будни. Тех, кто праведен и чист душой, святитель всегда держит под своей защитой. Священнослужители советуют приобрести молитвослов, в котором записаны молитвы к Николаю Чудотворцу. Но можно молиться и своими словами, главное — вера и чистота намерений.
Молитва, прочитанная в церкви, считается более сильной и результативной, нежели домашняя, потому что духовный уровень церкви намного выше обычного дома. Кроме того, в церкви всегда можно купить и поставить свечу перед образом Святого Николы, поклониться ему и рассказать о наболевшем. Но никто не запрещает молиться дома. Для этого следует приобрести икону святителя.
Результат дает каждодневное чтение молитв святому. Лучше всего вести дневник и фиксировать в нем даты прочтения молитвы. После сорока дней сходите в храм и закажите благодарственный молебен Спасителю. Отлично, если начнете цикл чтения молитв с Рождества святого Николая.
Теги: Донбасс, помощь, молитва, Николай Чудотворец
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