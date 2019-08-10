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Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество

10.08.2019 18:17
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Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество

Известная предсказательница уже давно покинула наш мир, но ее пророчества до сих пор являются одной из самых обсуждаемых тем, пишет akcenty.
Многих удивляет тот интересный факт, что старые предсказания Ванги с невероятной точностью продолжают реализовываться.
При жизни Ванга также рассказала и о событиях 2019 года. Даже тот факт, что до окончания нынешнего года осталось совсем не много, не изменил мнение экспертов. Они считают, что в этом году еще достаточно времени для того, что-бы мы увидели как сбываются ужасающие пророчества.
Исходя из толкований, ясновидящая предрекла масштабный конфликт во второй половине 2019 года. Она говорила, что данное происшествие обретет всемирный масштаб и заберет с собой миллионы невинных человеческих жизней. Это обязательно произойдет и никто не сможет сбежать от судьбы, говорила Ванга.
Ясновидящая считала, что Китай сможет обрести мировое господство, станет руководить всем человечеством и совершит технологический скачек в результате которого создаст единственный в своем роде летающий транспорт.
Относительно России, Ванга предрекла серьезные экономические проблемы, и смогут ли справится с этим россияне зависит от них самих.



Теги: Донбасс, конфликт, Ванга, предсказание
 
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