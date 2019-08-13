Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны

13.08.2019 14:40

Военное противостояние России и США в Черном море – это не просто грустные прогнозы, а жуткая реальность. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью одному из СМИ высказал эксперт из США Лайл Голдстайн.

По его словам, читая сводки новостей мы все чаще слышим о том, что корабли НАТО вошли в Черное море. Последнее время такие новости стали учащаться, к тому же НАТО совместно с Украиной постоянно проводит военные учения практически на границе с Россией.

Лайл Голдстайн считает, что причиной противостояния не обязательно должна стать атака кого-то из противников. Случайность может стать роковой. Такой случайностью специалист называет то, что со времен Второй мировой войны в Черном море полно мин которые до сих пор ждут своего часа и не разорвались, если какой-то из военных кораблей НАТО или России взорвется, тот тут же будет обвинен оппонент. Никто не будет разбираться, когда и кем была эта мина установлена. Лайл Голдстайн высказал уверенность, что, если начнется военное противостояние, то РФ потопит все американские корабли за считанные часы. Эксперт отметил, что США повезло, раз конвенция Монтре запрещает их авианосцам продвигаться через турецкие проливы.