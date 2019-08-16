Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Какие черты характера могут довести до сумасшествия

16.08.2019 21:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Какие черты характера могут довести до сумасшествия

Исследование показало, что люди с этими чертами характера обычно имеют больший объем мозга в критических областях.
Выводы сделаны на основании исследования, в котором приняли участие 79 человек в возрасте от 44 до 88 лет, которые прошли личностные тесты и сканирование мозга, пишет Хроника.инфо.
Исследования показывают, что люди, которые осторожны, эффективны и самодисциплинированы, имеют больше серого вещества в лобных и медиальных височных областях мозга. Эти области имеют решающее значение для многих функций, включая рассуждения, действия и контроль над эмоциями.
Эту связь можно объяснить тем, что добросовестные люди чаще заботятся о своем здоровье: поэтому их мозг с возрастом меньше сжимается. Напротив, невротические люди — те, кто склонен нервничать или грустить — имеют меньшие объемы мозга в этих регионах. Это может быть связано с хроническим стрессом, вызывающим сокращение мозга.
Доктор Дениз Хед, соавтор исследования, объяснил результаты:
«Наши данные ясно показывают связь между личностью и объемом мозга, особенно в областях мозга, связанных с эмоциональной и социальной обработкой. Это может быть истолковано, что черты характера могут влиять на скорость старения мозга».



Теги: Донбасс, мозг, сумасшедший, характер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх