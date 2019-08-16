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Какие черты характера могут довести до сумасшествия
Исследование показало, что люди с этими чертами характера обычно имеют больший объем мозга в критических областях.
Выводы сделаны на основании исследования, в котором приняли участие 79 человек в возрасте от 44 до 88 лет, которые прошли личностные тесты и сканирование мозга, пишет Хроника.инфо.
Исследования показывают, что люди, которые осторожны, эффективны и самодисциплинированы, имеют больше серого вещества в лобных и медиальных височных областях мозга. Эти области имеют решающее значение для многих функций, включая рассуждения, действия и контроль над эмоциями.
Эту связь можно объяснить тем, что добросовестные люди чаще заботятся о своем здоровье: поэтому их мозг с возрастом меньше сжимается. Напротив, невротические люди — те, кто склонен нервничать или грустить — имеют меньшие объемы мозга в этих регионах. Это может быть связано с хроническим стрессом, вызывающим сокращение мозга.
Доктор Дениз Хед, соавтор исследования, объяснил результаты:
«Наши данные ясно показывают связь между личностью и объемом мозга, особенно в областях мозга, связанных с эмоциональной и социальной обработкой. Это может быть истолковано, что черты характера могут влиять на скорость старения мозга».
Теги: Донбасс, мозг, сумасшедший, характер
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