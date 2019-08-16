Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака

16.08.2019 09:49

Общение с некоторыми людьми может стать причиной недомогания и плохого самочувствия неслучайно. Среди представителей зодиакального круга есть энергетические вампиры, питающиеся эмоциями и чувствами окружающих. С ними нужно быть осторожнее, чтобы не стать жертвой их пагубного влияния.

Не всегда общение бывает приятным. Порой после обычного разговора чувствуется недомогание, а порой опустошение и даже злость. Эксперты рекомендуют узнать о том, какие представители зодиакального круга могут быть энергетическими вампирами, чтобы обезопасить себя от длительного общения с такими людьми, пишет from-ua. Вампиризм может стать причиной неприятностей в деловой и личной жизни, постоянного оттока сил, усталости и апатии.

Овен

Овны в большинстве своем не являются энергетическими вампирами, однако способны утомлять собеседников из-за своего импульсивного характера. Представители этого Знака не отличаются сдержанностью, поэтому могут быть грубыми в общении. Однако Овны могут стать верными друзьями и делиться своей энергией, если отвечать им взаимностью.

Телец

Среди Тельцов распространены вампиры, питающиеся за счет жалости. Они привыкли преувеличивать собственные проблемы, рассказывать окружению о своих неудачах и промахах, тем самым играя на чувствах собеседников. Такой вид вампиров не опасен, если держаться на расстоянии и не принимать близко к сердцу рассказы Тельцов.

Близнецы

Близнецов сложно уличить в вампиризме. Представители этого Знака неохотно делятся с окружением подробностями личной жизни и сами предпочитают соблюдать определенную дистанцию. Они излучают позитив, однако не будут поддерживать отношения, если с новыми знакомыми у них не происходит обмен полезной информацией.

Рак

Среди Раков множество вампиров, которые предпочитают питаться чужой энергией. Ракам свойственно жить за счет чужих эмоций, и чаще всего от общения с ними страдают близкие люди. При недостатке жизненных сил представители этого Знака начинают изводить окружение придирками, но могут стать и донорами энергии, если их не обижать.

Лев

Львам нет необходимости становиться энергетическими вампирами, так как они сами являются сильными личностями. Несмотря на это, даже среди представителей этого Знака можно встретить вампиров, которые питаются энергией тех, кто посмел перейти им дорогу или обидеть. В остальном Львы предпочитают делиться своими жизненными силами с теми, кого пустили в ближний круг общения.

Дева

Девы по складу характера редко становятся вампирами, зато могут с легкостью отличить тех, кто выживает за счет подпитки чужими эмоциями. Девы способны прекратить общение с такими личностями, а также предупредить окружение о том, что определенный человек может быть опасным.

Весы

Весов не относят к энергетическим вампирам, однако общение с представителями этого Знака может утомить. Нерешительность и сомнения Весов нередко путают с попытками воспользоваться чужой энергией. Вампиризм у Весов может проявиться лишь в случае серьезного конфликта, когда они отстаивают свое мнение и могут питаться чужой злобой.

Скорпион

Скорпионов можно смело относить к энергетическим вампирам, которые не преминут воспользоваться чужими силами. Они способны стать и донорами, но в исключительно редких случаях и ненадолго. Чаще всего Скорпионы выбирают нерешительных людей, волю которых подавить проще простого, но порой вступают в схватку с сильными соперниками, если задета честь Скорпионов.

Стрелец

Стрельцам чаще всего хватает собственных сил и энергии, поэтому им нет необходимости «заряжаться» от окружающих. Тем не менее они могут питаться чужими эмоциями во время жарких споров и конфликтов. Избежать оттока энергии в общении с такими людьми непросто, ведь Стрельцы привыкли добиваться истины, а значит, будут забирать энергию у оппонента до тех пор, пока не поставят точку в разговоре.

Козерог

Козероги чаще всего делятся своей энергией с окружающими, однако делают это лишь в случае необходимости. В целом эти представители зодиакального круга считаются безопасными, но могут доставить проблемы, если будут занимать высокие должности. Их стиль правления авторитарен, и его можно спутать с попытками присвоить себе чужую энергию и силы.

Водолей

Позитивные Водолеи выступают донорами. Переизбыток жизненной энергии делает их дружелюбными, поэтому опасаться за свое самочувствие при общении с Водолеями не стоит. Тем, кому не хватает собственных сил, астрологи рекомендуют подружиться с представителем этого созвездия.

Рыбы

Рыб нередко называют эмоциональными вампирами, и неслучайно. Представители этого Знака часто жалуются на жизнь, пытаясь переложить проблемы на окружающих, заручиться их сочувствием и помощью. При общении с представителями этого созвездия важно быть начеку, чтобы не поддаться на манипуляции и не стать донорами энергии на длительное время.