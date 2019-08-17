Все рубрики раздела
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины
Есть четыре знака Зодиака, под которыми чаще всего появляются на свет сильные представительницы слабого пола. Они любят командовать, ставить ультиматумы и придумывать новые и новые правила. Если человек отказывается соблюдать их законы, его ждут серьезные проблемы. По этим причинам таких женщин и избегают мужчины, которые не хотят оказаться под каблуком, пишет Joinfo.ua.
О каких знаках идет речь?
Овен
Эти женщины – настоящий огонь. В их отношениях всегда много страсти и эмоций. Однако они не готовы идти на компромисс во имя любви. Представители этого знака Зодиака всегда остаются на своей волне, которая может занести их куда угодно. Они даже не пытаются прислушиваться к мнению других людей.
Женщины-Овны с видимым удовольствием демонстрируют, что знают и умеют делать больше, чем их вторые половинки, что определенно не нравится представителям сильного пола. Часто их отношения рушатся, потому что они властные и эгоистичные. Овны хорошо знают, чего хотят и как это получить. У них есть способность манипулировать людьми.
Дева
Девы чрезвычайно цепкие. Если они что-то задумают, то должны добиться этого любой ценой. Даже если на их пути встанет целая армия друзей и родственников, отговорить женщину-Деву будет невозможно. Они терпеть не могут людей, которые указывают им, что следует делать. Представительницы этого знака чрезвычайно независимы, и это зачастую приводит их к одиночеству.
Женщины, рожденные под знаком Девы, не позволяют своим половинкам показывать свою силу и характер. Это иногда играет с ними злую шутку. Девы не могут даже на мгновение представить, что бывают люди, более компетентные в определенных вопросах. Эти негативные черты часто являются причиной провала их отношений.
Скорпион
Один из самых страстных, но и один из самых ревнивых знаков Зодиака. На первый взгляд Скорпионы могут казаться добрыми и нежными, но они настолько сильны, что могут вызвать у мужчины немало проблем. Они хотят контролировать все, но когда терпят неудачу, становятся чрезвычайно агрессивными. Все это негативно сказывается на их отношениях, потому что ни один мужчина не любит, когда его контролируют.
Козерог
Эти женщины, не только стремятся все контролировать и всегда хотят быть номером один. Они обычно пренебрегают своими отношениями, чтобы уделять больше внимания работе. Пока они не получат то, чего хотят, не замечают рядом с собой ни родных людей, ни любимых. Тем не менее, их доминирование не играет им на руку. Скорее, наоборот: в определенный момент они теряют и карьеру, и работу, и любимого человека.
Само словосочетание «сильная женщина» звучит нелепо. Оно словно отменяет закон природы. Поэтому психологи советуют таким дамочкам хотя бы казаться слабыми для своего же собственного блага.
Теги: Донбасс, сила, знаки Зодиака, женщины
- Самый сильный знак Зодиака
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 2018
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Гороскоп на 17 мая: Львам нужно перестать сомневаться, а Рыбам пора отдохнуть
- В вечном поиске: астролог назвал самые влюбчивые знаки Зодиака
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО21:42
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы21:10
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток20:45
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег 20:36
- В Донецке искали змей19:16
- В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей17:08
- На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие16:33
- Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину16:14
- Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"15:58
- В ОРДО произошел сильный пожар14:39
- Крым вернется в Украину, озвучен план для Зеленского: «Россия компенсирует ущерб»22:41
- До смерти напуганный Лукашенко готов на крайние меры22:20
- Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского22:01
- Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО21:42
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы21:10
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток20:45
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег 20:36
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец20:30
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе20:08
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание