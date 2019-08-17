4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины

17.08.2019 10:49

Есть четыре знака Зодиака, под которыми чаще всего появляются на свет сильные представительницы слабого пола. Они любят командовать, ставить ультиматумы и придумывать новые и новые правила. Если человек отказывается соблюдать их законы, его ждут серьезные проблемы. По этим причинам таких женщин и избегают мужчины, которые не хотят оказаться под каблуком, пишет Joinfo.ua.

О каких знаках идет речь?

Овен

Эти женщины – настоящий огонь. В их отношениях всегда много страсти и эмоций. Однако они не готовы идти на компромисс во имя любви. Представители этого знака Зодиака всегда остаются на своей волне, которая может занести их куда угодно. Они даже не пытаются прислушиваться к мнению других людей.

Женщины-Овны с видимым удовольствием демонстрируют, что знают и умеют делать больше, чем их вторые половинки, что определенно не нравится представителям сильного пола. Часто их отношения рушатся, потому что они властные и эгоистичные. Овны хорошо знают, чего хотят и как это получить. У них есть способность манипулировать людьми.

Дева

Девы чрезвычайно цепкие. Если они что-то задумают, то должны добиться этого любой ценой. Даже если на их пути встанет целая армия друзей и родственников, отговорить женщину-Деву будет невозможно. Они терпеть не могут людей, которые указывают им, что следует делать. Представительницы этого знака чрезвычайно независимы, и это зачастую приводит их к одиночеству.

Женщины, рожденные под знаком Девы, не позволяют своим половинкам показывать свою силу и характер. Это иногда играет с ними злую шутку. Девы не могут даже на мгновение представить, что бывают люди, более компетентные в определенных вопросах. Эти негативные черты часто являются причиной провала их отношений.

Скорпион

Один из самых страстных, но и один из самых ревнивых знаков Зодиака. На первый взгляд Скорпионы могут казаться добрыми и нежными, но они настолько сильны, что могут вызвать у мужчины немало проблем. Они хотят контролировать все, но когда терпят неудачу, становятся чрезвычайно агрессивными. Все это негативно сказывается на их отношениях, потому что ни один мужчина не любит, когда его контролируют.

Козерог

Эти женщины, не только стремятся все контролировать и всегда хотят быть номером один. Они обычно пренебрегают своими отношениями, чтобы уделять больше внимания работе. Пока они не получат то, чего хотят, не замечают рядом с собой ни родных людей, ни любимых. Тем не менее, их доминирование не играет им на руку. Скорее, наоборот: в определенный момент они теряют и карьеру, и работу, и любимого человека.

Само словосочетание «сильная женщина» звучит нелепо. Оно словно отменяет закон природы. Поэтому психологи советуют таким дамочкам хотя бы казаться слабыми для своего же собственного блага.