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Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью

17.08.2019 11:58
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Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью

17 августа православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Она была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников отвели в город Визаду в Персии, пишут Подробности.
Традиции 17 августа
В народе дата 17 августа получила название Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница. В северных регионах к этому времени поспевали огурцы. Днем женщины собирали их, а вечером праздновали. Считается, что с этого дня огурцы теряют свой аромат и вкус, становятся кривыми и горькими. Еще на огороде собирали лук и чеснок, ходили в лес за малиной.
Обычно к этому времени начинали идти дожди, которые являются губительными для сена. От этого в народе и прозвали этот день Авдотьей-сеногнойкой. Поэтому до наступления этой даты сено старались спрятать в амбарах и защитить от влаги. Считалось, что дожди, начавшиеся на Авдотью, могут продлиться до середины осени.
Днем мужчины работали в поле, а женщины и дети отправлялись в лес собирать малину. Из нее варили вкуснейшие джемы и варенья, пекли пышные и сладкие пироги. Издавна малина считалась лечебной. Древние славяне очень ценили и чтили эту ягоду. Благодаря большому содержанию салициловой кислоты, оказывающей потогонный и жаропонижающий эффект, малину применяют при различных простудных заболеваниях. Если нездоровится, то на ночь нужно выпить чай с малиной. Утром человек будет себя чувствовать намного лучше.
Малина поможет в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Она улучшает аппетит и уменьшает боли в желудке. При авитаминозе и для укрепления иммунитета тоже следует употреблять эту вкусную ягоду.
Для организма полезны не только ягоды, но и листья малины. Содержания витамина C в них в 6 раз выше, чем в ягодах. Отвар из листьев полезно пить при простуде, гриппе или бронхите. Ещё отваром можно полоскать рот при стоматите и ангине. Для лечения угревой сыпи можно сделать маску из измельченных свежих малиновых листьев.
Приметы на 17 августа
Какая погода на Евдокию, таким и ноябрь будет:
если тепло и ясно, то и ноябрь будет погожим;
если пасмурно и дождливо, то сырым и снежным.
На Авдотью нельзя одалживать деньги, иначе они водиться перестанут.
День неблагоприятный для торговли.
Избавиться от бессонницы и успокоить плачущего младенца поможет молитва семи отрокам Эфесским.
Жаркий день – к хорошему сенокосу, дождливый – к неудачному.
Много росы – урожай льна будет плохим.
Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отменный.



Теги: Донбасс, праздник, приметы, традиции
 
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