Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства

17.08.2019 10:13

Приходя домой с рынка, мы, по привычке, кладем продукты в холодильник. Но знаете ли вы о том, что некоторым из них там – не место? При низкой температуре они портятся быстрее, чем при комнатной.

Разумеется, речь не идет о мясе, дарах морей, сырах и колбасах. Существует список тех продуктов питания, которые не должны храниться в холодильнике, и о них вам расскажет Joinfo.ua.

Базилик

Если вы решите сохранить базилик в холодильнике, то получите противоположный эффект. Этот листовой овощ быстро чернеет при охлаждении. Рекомендуется хранить базилик при комнатной температуре, вне зоны доступа солнечных лучей: предпочтительно – в стакане, наполненном водой.

Картофель

Низкие температуры превращают картофельный крахмал в сахар. Если вы решите охладить этот овощ, то он получится сладким. Не кладите его в холодильник, если не собираетесь готовить картофельный десерт. Не знаете такого блюда? Тогда оставляйте картошку в бумажном пакете в темном и сухом месте. Берегите ее от солнечных лучей, которые сделают его горьким из-за накопления хлорофилла.

Лук

Это – еще один овощ, который не нуждается в хранении в холодильнике. Наш вам совет: не помещайте его рядом с картофелем, так как эти овощи несовместимы. Лучший способ хранения лука – в тканевой сумке с отверстиями в сухом и проветриваемом помещении. Отправлять в холодильник можно только нарезанный и неиспользованный лук.

Помидоры

Холод может изменить до неузнаваемости не только вкус, но и аромат томатов. Купив эти овощи, оставьте их на кухне. Их не нужно прятать ни в шкафы, ни в кладовую.

Кофе

Некоторые так усердно пытаются сохранить продукты питания, что помещают в холодильник даже кофе. Обратите внимание: его там постигнет та же участь, что и помидоры: кофе изменит вкус и аромат, станет непригодным к употреблению.

Кроме того, когда мы открываем дверцу, температура начинает колебаться, из-за чего создается конденсат: он является злейшим врагом кофе. Храните этот продукт в герметичной упаковке в шкафу.

Чеснок

Также как и лук, чеснок лучше хранить в сумке из натуральной ткани в темном и сухом помещении. Если есть старый капроновый чулок – воспользуйтесь им, как это делали наши бабушки.

Острый соус

Уксус, который входит в состав острого соуса, сам по себе является хорошим консервантом. Поэтому прятать в холодильник упаковку с таким продуктом нет смысла. Кроме того, под воздействием высоких температур, такой соус потеряет остроту.

Мед

Чтобы мед не кристаллизовался и не затвердел, не ставьте его в холодильник. Этому суперфуду больше подходит комнатная температура. Поэтому оставляйте его на кухне, в шкафу.

Нарезанный хлеб

Многие прячут в холодильник хлебобулочные изделия, чтобы они не зачерствели. Возможно, это и не лишено смысла, но поступать таким же образом с нарезанной буханкой не рекомендуется. Кусочки станут жесткими. Чтобы сохранить их, пойдите на более кардинальные меры: спрячьте их в морозильную камеру.

Орехи

Они имеют сильный и неповторимый аромат, от которого вы их можете избавить, поместив в холодильник. Чтобы орехи сохранили свой запах, прячьте их в герметичный контейнер, а его, в свою очередь, помещайте в темное место. Лучше не очищать орехи от скорлупы, чтобы они не поглотили сторонние запахи.

Авокадо

Недозревший плод следует хранить при комнатной температуре. Запеченный овощ лучше и вовсе не хранить, а употребить в тот же день, иначе он потеряет свой вкус и питательные свойства. Если такой возможности нет, то поместите блюдо в холод.

Фрукты с косточками

Персики, сливы, нектарин и абрикосы храните при комнатной температуре. В таком случае они будут более сочными и ароматными.

Оливковое масло

На холоде оливковое масло приобретает вязкую консистенцию. Его вкус начинает напоминать вкус масла сливочного. Оставляйте его в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, например, в шкафу или кладовке.

Огурцы

В холоде эти овощи теряют вкус и высыхают. Если хотите наслаждаться сочными и ароматными огурцами, словно только-только сорванными с грядки, оставляйте их в помещении.

Целые дыни

Дыни при низких температурах резко теряют антиоксиданты и другие полезные вещества. Эксперты говорят, что эти плоды, хранящиеся при комнатной температуре, имеют двойное содержание бета-каротина по сравнению с теми, которые лежали в холодильнике.