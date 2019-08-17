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Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua.
Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
1. Подарки судьбы. Часто можно встретить людей, которые жалуются на судьбу и говорят будто бы у них ничего не получается. А все ведь элементарно - они просто не умеют принимать знаки Вселенной и упускают из виду удачные обстоятельства.
2. Заслуженная награда. Себя нужно любить. Успешные люди подмечают все свои победы, достигнутые даже минимальными усилиями, и заслуженно вознаграждают себя за проделанную работу. В то время как неудачники ругают за каждую промашку. Возьмите на вооружение народную мудрость, которая гласит: сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
3. Сильные стороны. У каждого человека есть сильные стороны. Кто-то берет смекалкой, кто-то - обаянием, а кто-то - хитростью. Вместо того, чтобы ломиться в закрытую дверь, посмотрите, нет ли запасных ходов. Успех - это поиск самого легкого пути.
4. Чувствовать момент. Не лучшая перспектива - рваться в бой и перетягивать канат, когда есть время для того, чтобы выбрать подходящий случай. Счастливые люди умеют чувствовать подходящий для активных действий момент.
5. Выход за рамки. Стереотипы, по которым живет общество, диктуют свои правила. Вместо того, чтобы доверять слухам и непроверенной информации, пробуйте сами. Если вы захотите, то все ограничения рухнут. Только вы вершите свою судьбу.
6. Повышенная самооценка. Неудачники, как правило, - неуверенные в себе люди. На фоне счастливчиков их выделяет сдержанность и робость. Успешный человек не боится прослыть невеждой, лентяем или хамом, говоря: "Ну и что? С кем не бывает?". В любом случае выигрывает тот, кто не пасует перед трудностями и не боится учиться на ошибках.
Теги: Донбасс, успех, удача
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