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14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа
Сторонники теории заговора считают, что человечеству осталось жить две недели, и апокалипсис наступит уже в сентябре 2019 года. В пользу своей теории представители альтернативной науки недавно привели ряд "апокалиптических" доказательств. Сотни лет человечество гадает, когда наступит конец света, однако точного ответа не может дать никто. Библейское пророчество гласит, что после "разделенной Европы" наступит "Царство Бога", и случится это сразу после "Второго пришествия" Христа, сообщает "Диалог.UA".
Но в книге не написаны точные даты, а лишь описаны признаки надвигающегося Апокалипсиса.
Эксперт изучил записи Библии, и заявил, что конец света наступит в сентябре: "По подсказкам, данным Иисусом своим ученикам, выходит, что пророчество сбылось. Время года определяется фразой: "От смоковницы возьмите подобие – когда ветви ее становятся уже мягки". Это указывает на конец лета, начало осени. То есть через две недели". Разумеется, осень наступает каждый год, поэтому эксперт привел другие примеры: "...и море восшумит и возмутится" - один из библейских признаков "пришествия". Действительно, на Землю сейчас обрушились сильнейшие ураганы, такие как Лекима, буйствующий на территории Китая. Также Дальний восток России и Сочи находятся под властью морской стихии.
"И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются": как раз в июле произошло полное солнечное затмение, которое происходит приблизительно раз в 200-300 лет. Также все лето в СМИ сообщались факты падения небольших метеоритов. Помимо этих ключевых моментов произошли и многие мелкие, также описанные в Библии, сообщил специалист. Напомним, перед концом света появился спасительный знак с Иисусом. Добавим, на видео попал парящий в небе Иисус Христос. Также после разговора с Христом известный священник назвал дату конца света.
Теги: Донбасс, Иисус Христос, предсказание, конец света
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