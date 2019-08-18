Названы самые мстительные знаки Зодиака

18.08.2019 20:49

Если вы встретили на своем жизненном пути мстительных людей, будьте очень осторожны и даже не пытайтесь обмануть их или предать. Возмездие рано или поздно настигнет вас, пишет zerkalo.

Вот 4 самых мстительных знака Зодиака, которых стоит остерегаться:

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ни для кого не секрет, что Скорпион — один из самых мстительных знаков Зодиака. Если вы перешли дорогу Скорпиону, готовьтесь не просто покинуть город, но удалить свои странички из всех социальных сетей, изменить имя и окружить себя дюжиной сторожевых собак.

Обиженный Скорпион — смертоносное оружие. Даже если он не точит зуб на вас, в своих мыслях он уже давно третировал вас миллион раз снова и снова. В худшем случае, он не остановится, пока не лишит вас всего, что вы имеете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы могут показаться невинными, но их чрезмерная чувствительность — то, чего нужно опасаться. Обидеть или оскорбить Рыб легко, но, если вы это сделаете, вы обречены.

Они не будут бить по вашему уязвимому месту, как это делает Скорпион, но будут копить на вас злобу, проклинать, и использовать любую возможность, чтобы причинить вам такую же боль, что и вы им, о чем вы даже не догадываетесь. Вы можете проснуться однажды утром, через несколько лет после того, как вы обидели Рыб, и понять, что причина, по которой у вас нет хорошей работы, денег, друзей и собаки, заключается в том, что вы когда-то разозлили Рыб.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Рассердив Тельца, вам стоит начинать нервничать. Если вы раздразнили Тельца, он непременно захочет с вами поквитаться. Он будет заинтересован в том, чтобы сделать вас несчастным.

Он не вставит вам нож в спину, как Скорпион, и не будет долго таить обиду, как Рыбы, но будет стараться досадить вам, пока не простит, если это когда-либо произойдет. Упрямым людям сложнее всего простить, а особенно признать необходимость этого.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева — наименее мстительна, но по-прежнему опасна, потому что вы не сможете понять, чем ее рассердили. Месть Девы проявляется в волне пассивно-агрессивных комментариев и запутанного поведения – сейчас с ней все хорошо, а через минуту они ужасно ненавидит вас.

Внимание Девы к деталям, особенно в мести, — систематическая пытка. Другими словами, вы так и не узнаете, что произошло, очнувшись в психиатрической палате, как Дева и планировала.