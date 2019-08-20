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Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся
Теперь не придется тратить всю свою жизнь и силы на то, чтобы бороться с обстоятельствами. Выход найдется сам. Одни для этого сделали все возможное, другие просто получили такие испытания незаслуженно, пишет kyblife.
Самые хорошие новости будут приходить уже на этой неделе, с 5 августа. Слабеет влияние «негативно» настроенных планет, и тут же все начинают ощущать легкость. Не торопитесь ругать жизнь, ведь все может перемениться за один день, особенно к концу этой недели.
КОМУ СУЖДЕНО ПОКОНЧИТЬ С ПЛОХИМ
Те, кому это лето далось непросто, потому что и намека на отдых не было – приходилось решать вопросы, и конца и края им не было. Казалось, что жизнь решила обрушить на вас весь годовой запас неприятностей!
Впрочем, это не так уж далеко от истины. Действительно, испытаний было много, и теперь наступает затишье. Или – сразу же резкие улучшения. Это будут и дела, и внутреннее состояние, и финансовые вопросы, и какие-то мелочи, которые могли невероятно портить жизнь.
Кто точно заслужил отдыха и везения, так это Скорпионы. Столько, сколько свалилось на этот знак в период с апреля по август, нечасто происходит даже за пару лет. А тут – просто невероятное скопление проблем и в делах, и в деньгах, и в личной жизни. Но вы все это преодолели просто на зависть всем, не прося помощи и почти не жалуясь, а это значит, что грядет новое время – когда все будет получаться, а проблемы перестанут вас беспокоить.
Водолеи тоже перестанут постоянно «спотыкаться» о какие-то трудности, которые сама жизнь чинит вам даже там, где вы, казалось бы, все продумали! Больше такого не будет. Вы были одним из самых уязвимых знаков для влияния Меркурия, но теперь это уже позади, и вы сможете сделать все, что запланировали. Кстати, все важные события можно легко передвинуть на конец августа – тогда все точно получится.
КОМУ ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН
Новая веха в жизни начнется у половины знаков зодиака, потому как многое меняется в астрологических тенденциях. То, что было актуально весной и летом, уже не работает. А это значит, что у неудачников появляется шанс все поменять и быть «на коне» все оставшиеся месяцы года.
У Раков в жизни воцаряется стабильность, и это лучшая новость для такого непостоянного и склонного к сомнениям знака. Ровный настрой, четкие цели, уверенность в себе – все это поможет продвинуться далеко вперед в своих планах и избежать помех.
Лев правит этим месяцем, а это значит, что сможет не только улучшить свою жизнь, но и помочь другим. Этот знак, как Солнце – светит сейчас всем. Нельзя только подвергаться гневу и унынию, гоните эти чувства прочь, иначе быть разрушениям.
Девы проявляют себя во всей красе. Твердость, целеустремленность, воля – все это расцветает даже в самых неуверенных знаках. Это – первый шаг к победе в жизни над всем. И большой прыжок в новую жизнь.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, успех, удача
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