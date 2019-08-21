Все рубрики раздела
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день
21 августа православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В молодые годы Мирон был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался, пишут Подробности.
Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь.
Традиции 21 августа
В народе дата 21 августа получила название Мирон-ветрогон. Примечателен день сильными вихревыми ветрами, которых представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных на краю земли в цепи. По легенде, целый год они находятся на цепи, и только в этот день вырываются и бродят по миру, пыль столбом поднимают и простуду на людей наводят. Если устанет дуть один ветер, то другой сразу же займет его место.
На Мирона к ветрам часто обращались в любовных заговорах. Чтобы приворожить понравившуюся девушку, парень выходил на перекресток и читал приворотные слова:
Еще в этот день наводили тоску замужние дамы на своих мужей, находящихся далеко от дома (например, на заработках). Чтобы это сделать на рассвете выходили на улицу. Если ветер дул в ту сторону, где находился супруг, то читали заговор:
"На Мирона-ветрогона прилетели холодные ветра. Пусть холодные ветра отнесут мои тоску и печаль рабу Божьему (имя), чтобы думал он только обо мне и тосковал, а других женщин не замечал. Аминь".
На Мирона было принято гадать на желание. Для этого выходили на перекресток и загадывали желание. Если ветер начинал дуть прямо в лицо, то скоро мечта осуществится.
Колдуны наводили порчу на ветер, а также с помощью ветра переносили чужие болезни. Поэтому в этот день ничего нельзя поднимать на перекрестках.
Сельские жители в Миронов день собирали бруснику и ежевику. В этих ягодах содержится много витаминов и минералов. Из них варили варенье, компоты, джемы. Грибники отправлялись в лес за опятами. В народе считали, если опята поспели, то лето подошло к концу.
Приметы на 21 августа
- Каков Ветрогон – таким и январь будет.
- Иней в этот день обещает хороший урожай в следующем году.
- Мироны-ветрогоны по дороге пыль гонят, по красному лету стонут.
- Если дует ветер с юга, то начинает поспевать овес.
- Хороший урожай ягод – к холодной зиме.
- Если день жаркий, то осень будет теплой. Если дождливый – дождливой.
- Ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета.
- Северный ветер дует – к похолоданию и богатому урожаю ржи.
- Если в полдень на реке ряби не видно, то осень будет теплой, а зима – мягкой.
- Большой урожай рябины – к заморозкам.
Теги: Донбасс, религия, приметы, православие
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина
- Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Емельянов день
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами
- 21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ19:00
- Порошенко с семьей улетели в Норвегию18:40
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Макрон и Трамп одобрили возврат России в G718:00
- Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев17:46
- В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»17:27
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- Резко похолодает: синоптики рассказали, что после жары в Украину придут сразу заморозки16:45
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"