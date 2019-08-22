Презентован самый мощный электрический суперкар

22.08.2019 11:20

И это не Tesla.

Drako Motors, новый производитель электрических суперкаров в Силиконовой долине, представил Drako GTE, полностью электрический суперкар с ограниченным выпуском, с безумными характеристиками и еще более безумной ценой, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Компания была основана Дином Драко, более известным как соучредитель и генеральный директор Barracuda Networks, и Шивом Сикандом, инженером-электриком и соучредителем IC Manage. Они работают над Drako GTE в течение десятилетия и утверждают, что «полностью функциональный серийный суперкар представлен прямо с тестовой трассы». Они подчеркивают, что «это не концепция дизайна или прототип».

Драко привез автомобиль на Quail Motorsports Gathering в Кармеле, штат Калифорния, для его мировой премьеры. Автомобиль был разработан Лоуи Вермеершем, известным дизайнером, ответственным за дизайн нескольких автомобилей Pininfarina, Ferrari и Maserati: «Если форм-фактор похож на Fisker Karma, это потому, что структура шасси от Fisker».

В то время как суперкаром его можно назвать по спецификациям, мы все еще говорим о 4-дверном седане, вмещающем 4 человек. Драко утверждает, что у него очень впечатляющие характеристики с двигателями на каждом из колес, каждый из которых может работать в диапазоне мощностей от +225 кВт до -225 кВт:

«Благодаря полностью электрической архитектуре с четырьмя двигателями, GTE был разработан, чтобы поднять современный опыт водителя на совершенно новый уровень. Четыре гибридных синхронных двигателя с постоянными магнитами генерируют колоссальные 1200 л.с. и 8 800 Нм суммарного крутящего момента колеса, обеспечивая удивительное ускорение до максимальной скорости 206 миль в час (331 км/час). Каждое из колес GTE соединено с двигателем через отдельные редукторы с прямым приводом, что позволяет индивидуально управлять колесами для чрезвычайно точной передачи крутящего момента».

Мы говорим о почти мегаватте выходной мощности, получаемой от аккумуляторной батареи мощностью 90 кВт/час. Компания позиционирует автомобиль как на дорог общего пользования, так и для гоночных трасс: «GTE оснащен компонентами высшего уровня по всему шасси. Подвеска Öhlins обеспечивает превосходное уравновешенность и качество езды на дороге, а также предлагает полную четырехстороннюю регулировку для трека. Передние и задние карбоново-керамические тормоза Brembo обеспечивают феноменальную тормозную мощность без затухания во время длительных трековых сессий. В качестве трековых шин служат 20-дюймовые шины Michelin Pilot Sport Cup2, а 21-дюймовые шины Michelin Pilot Sport 4S обеспечивают улучшенные дорожные возможности».

Что касается зарядки, Драко сообщает, что GTE оборудован встроенным зарядным устройством на 15 кВт, и он может получать быструю зарядку постоянного тока через Chademo или CCS (комбинированная система зарядки) до 150 кВт.

Все эти впечатляющие характеристики имеют свою цену. Всего планируется выпустить всего 25 единиц с базовой ценой в 1,25 миллиона долларов. Сейчас они принимают заказы и первые взносы и ожидают, что первые поставки для клиентов GTE состоятся в 2020 году.







