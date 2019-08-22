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Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей
«Далеко пойдет», - так часто предвещают судьбу ребенка, который пытается проявлять себя, не обращая внимания на мнение других и не боясь их оценки. А бывают и другие повороты, когда ребенок может, знает, умеет, но в присутствии других людей испытывать чувство неловкости и скованности, боязливости и нерешительности. Это то, что называется застенчивостью. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «Конструктор успеха».
Застенчивому человеку трудно заводить знакомых (круг общения таких людей ограничен семейными рамками), такой человек не может адекватно воспринимать ситуацию, не может логично мыслить и даже забывает очевидные вещи, такие люди не способны открыто заявлять о собственном мнении и тем более его отстаивать. Все это следствие застенчивости. А причинами застенчивости является отсутствие уверенности в собственных силах. Американский психолог Фил Зимбардо говорит о том, что застенчивость идет рядом со смущением, которое он сравнивает с «острой, но кратковременной потерей уважения к самому себе». Исследователи этой проблемы, уверены, что застенчивость передается как по наследству, так и может вырабатываться в процессе жизни. Психологи убеждены, что корни застенчивости нужно искать в детстве, когда человека не учили принимать и любить себя таким, какой он есть.
По мнению психотерапевта Николая Нарицина, «у каждого застенчивого человека есть свой «контролер». Это может быть или старший товарищ, учитель, родитель, или кто-то другой. И значимость его настолько высока, что застенчивый человек всегда ощущает рядом присутствие этого «экзаменатора». А так как «экзаменатор» в результате постоянно ставит «неуд», то выбор любого варианта из возможных действий превращается в муку: ведь что бы ни сделал, контролер всегда будет недоволен». Хочется, чтобы у каждого ребенка был любящий его «экзаменатор» и ставил «справедливые оценки».
Теги: дети, причины, ученые
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