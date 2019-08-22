В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу

22.08.2019 22:40

Самым младшим из задержанных оказалось по 62 года, а единственной женщине — 85 лет, как и ее супругу.

В американском Фэйрфилде полиция арестовала пять мужчин и одну женщину преклонного возраста за секс в публичном месте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Правоохранители задержали Отто Уильямса и Джона Линардца, которым было по 62 года. Мужчины оказались самыми молодыми среди нарушителей порядка.

Также были задержаны 67-летний Даниэль Доббинс, 75-летний Чарльз Л. Ардито, 85-летний Ричард Батлер и его 85-летняя жена и единственная женщина в компании — Джойс Батлер.

Пенсионеров арестовали за нарушение общественного порядка, а Доббинса и Линартца также за непристойное поведение в публичных местах — в городском лесу. Пару увидели местные жители и сообщили в полицию.

Всех пенсионеров ждет судебное разбирательство. Отмечается также, что Даниэля Доббинса уже обвиняли в нарушении общественного порядка. Его заметили полностью обнаженным в том же лесу.