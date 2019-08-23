Все рубрики раздела
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка 21:45
- Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости20:25
- Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой20:02
- Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО13:43
- Украина потеряла субъектность, – политолог13:26
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша13:08
- Названа самая опасная для здоровья женская одежда12:09
- «Все видно по Донбассу»: Цимбалюк рассказал, чем опасна идея «Европа от Лиссабона до Владивостока». ВИДЕО09:58
Астрологи назвали главных врагов для каждого знака Зодиака
Астрологи, знающие о совместимости знаков Зодиака все, назвали главных врагов каждого представителя зодиакального круга, пишет from-ua.
Овен ненавидит занудных и пассивных людей, поэтому постоянно ссорится с Близнецами, которые склонны декларировать в пространство все свои депрессивные мысли и наблюдения, не думая об окружающих.
Телец отличается серьезностью и ответственностью, при этом в людях он ищет отзывчивость и доброжелательностью, поэтому на дух не переносит Козерогов, способных идти по головам и вести себя жестоко с коллегами.
Близнецы могут, как было сказано выше, впасть в депрессивное состояние после общения с унылым человеком, поэтому стараются избегать грусти и... Рыб.
Рак чрезмерно нерешительный и невозмутимый, ему становится не по себе, если на горизонте появляется суетливый и драматичный Скорпион.
Лев считает себя храбрым и отважным, поэтому на дух не переносит конкурентов, способных забрать у него горячо любимое место под солнцем. Чаще всего в роли конкурента выступает самоуверенная и высокомерная Дева.
Дева ненавидит хаос, поэтому ненавидит и Водолея, который повсюду сеет бардак и суматоху.
Весы считаются очень добродушными и гармоничными, они не уживаются с Овнами из-за их импульсивности, властности и желания доминировать.
Скорпионы не любят Водолеев, не могут они понять, как можно столько времени мечтать и вести себя так нелепо на публике...
Стрелец почти не имеет врагов, он способен ужиться с кем угодно.
Козерог не сидит на месте, он всегда идет вперед и ставит перед собой амбициозные цели. Поэтому он абсолютно не понимает занудства Рака, предпочитающего сидеть дома, ничего не делать и наслаждаться стабильностью.
Водолей очень любопытный и любознательный, он ненавидит людей, неспособных принимать прогресс, а главным консерватором является Телец.
Рыбы не могут ненавидеть в принципе, но им становится очень некомфортно в обществе шумного и непоседливого Стрельца.
Теги: Донбасс, астрология, знаки Зодиака, враг
- Нас чекає рік розмов, а Донбас почнуть "провітрювати"
- Рак-Янукович пятится... в светлое будущее
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака
- Астрологи назвали лучших мужей и отцов по знаку зодиака
- Самые ревнивые знаки Зодиака: астрологи сообщили, кто они
- Назван самый плохой знак Зодиака
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
- ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской18:09
- Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей17:51
- Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ16:11
- «Чисто, но безлюдно»: горловчане показали прогулку по парку им. Горького. ВИДЕО15:50
- В Донецке во время «комендантского часа» процветает мародерство15:08
- В зоне ООС три обстрела за сутки14:29
- Из Азовского моря на украинский курорт выбросило "послание из прошлого"14:06
- Жители Запорожской области умоляют Зеленского защитить их10:24
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег 09:40
- Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком09:20
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло08:03
- Зеленский рассказал, что у него есть два кандидата на пост премьера07:41
- Луценко пакует вещи: кто займет кресло генпрокурора, Зеленский настроен решительно07:20
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка 21:45
- Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости20:25
- Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой20:02
- Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО13:43
- Украина потеряла субъектность, – политолог13:26
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша13:08
- Названа самая опасная для здоровья женская одежда12:09
- «Все видно по Донбассу»: Цимбалюк рассказал, чем опасна идея «Европа от Лиссабона до Владивостока». ВИДЕО09:58
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться
- Как определить энергетического вампира по дате рождения
- Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы
- Пушилин на украинском языке поздравил "ДНР" с Днем флага Украины