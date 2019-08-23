Сентябрь будет лучше, чем все лето – каким знакам зодиака ждать изменений

23.08.2019 19:57

Все надежды теперь только на осень, и она не подведет. С первых дней многое изменится и станет ближе и доступнее знакам зодиака. Для кого-то сентябрь и вовсе будет самым лучшим месяцем 2019 года. И каждому он запомнится чем-то особенным, пишет kyblife.

Отличительных черт сентября несколько, и вот что об этом говорят астрологи:

- Это месяц-шанс – если что-то не удавалось летом, стоит попробовать в сентябре, и это может получиться с первого раза. Даже если разочарование было горьким, почему бы не попытаться, раз желание это осуществить еще сильно.

- Время перезагрузки для каждого знака зодиака – сентябрь избавляет от тяжелых воспоминаний и мыслей, дарит новые силы и совершенно новые мечты о будущем. Многое уходит в прошлое, переставая мучать и досаждать.

- Кому не везло все лето – тот будет удачлив в сентябре. И это аксиома. Те знаки зодиака, которые так и не дождались милости от самого теплого сезона, получат свое осенью, и начнется все это уже в первый ее месяц.

- Месяц, соединяющий сердца. Многие отношения, которые были на грани, в сентябре снова станут крепкими и теплыми. Не спешите прощаться с любовью, она еще может к вам вернуться и осветить вашу жизнь, согреть сердце.

Если лето приносило трудности и проблемы, значит, сентябрь подарит ответы на все вопросы. О чем-то можно вообще не переживать – проблемы рассеются, словно тучи, и не испортят вам жизнь. А вот то, что принесло лето, будет решаться уже в первые дни сентября.

У Овнов может начаться буквально новая жизнь после того, как закончится лето. Оно испытывало на прочность, а теперь пришло время потратить свои силы не на решение проблем, а на движение вверх. И шансов на это осень даст предостаточно. А еще – решатся любовные проблемы. Если летом отношения приносили только разочарование, то осенью все может резко перемениться, и вами начнут дорожить.

Замечательные новости есть у астрологов и для Близнецов, ведь этот знак сейчас так нуждается в поддержке. Так вот, начиная с сентября, в вашей жизни воцарится стабильность. Многое решится само, и не придется тратить на это свое время и силы. Осенью вы снова расцветете и поверите в себя, будет возможность наладить личную жизнь, а также приблизиться к своим материальным мечтам.

Счастливые и во всем везучие – такими будут Водолеи в сентябре. Наконец, удается выбраться из хитросплетений проблем лета и вступить в новую пору. Сентябрь – это старт всему новому, поэтому начинайте любые дела в сентябре, и он даст вам невероятную поддержку, которой так не хватало все время.

У Стрельцов – первые шаги к своему самому удачному периоду в жизни – концу осени. Но приходить в норму все начнет уже в сентябре. Затянутся душевные раны, легче будет не оборачиваться на прошлое и идти вперед. Также закроются все долги, и вы сможете выплыть из пучины обязательств в новую жизнь.