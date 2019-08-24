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Как определить энергетического вампира по дате рождения
В тибетской философии есть такое понятие, как Мева — отметина, которая предопределяет многие события, предназначение человека и путь его духовного роста. Свою Меву можно рассчитать по дате рождения, пишет from-ua.
Для начала нужно узнать, какая метка соответствует вашему году рождения, взглянув на таблицу:
Как вычислить код судьбы? Просто добавьте к вашей дате рождения (только день и месяц) число метки. Для наглядности: вы родились 13 (день) 11 (месяц) 1975 (год). Число вашего года, согласно таблице, — 7. Складываем, пока не получится однозначное число: 13+11+7=31=3+1=4. Получается, ваша Мева — 4. Это метка расскажет все о вашем энергетическом поле и о том, как вы взаимодействуете с миром: впитываете ли вы чужую энергию или, напротив, отдаете ее.
Как определить энергетического вампира
Перейдем к самому интересному — к расшифровке числового значения. Толкование чисел от 1 до 9 поможет вам вычислить энергетического вампира по дате рождения человека.
1 — человек нередко упускает возможности в жизни, боится проиграть, отчего и не пытается выиграть. В плане энергетики — донор, раздающий окружающим добро и внутреннюю силу. Удача ждет в более осознанном возрасте.
2 — рассудительный человек, прекрасно чувствует людей, что позволяет держать дистанцию с манипуляторами и предателями. Может как отдавать, так и забирать энергию. Все зависит от обстоятельств и развития души.
3 — хозяин своей судьбы, ради своего счастья готов на все. Яркий представитель энергетических вампиров.
4 — миротворец, который готов отказать в чем-то себе ради счастья других. Помогает бескорыстно, не ожидая, не требуя, не умоляя. За великодушие часто получает щедрые вознаграждения судьбы. Считается сильным донором.
5 — волевой, упорный и находчивый человек. Он подобен фениксу, который обладает способностью сжигать себя и затем возрождаться. Ненамеренно черпает энергию от окружающих.
6 — чувствительный человек, живет в мире эмоций, обладает способностью видеть будущее и предсказывать события. Предпочитает отдавать энергию, но в худшем проявлении себя может ее забирать.
7 — человек-змей, который носит много масок. Обладает богатым воображением и умением приспосабливаться к разным обстоятельствам. Сдерживать удары судьбы и подпитывать свой дух предпочитает посредством душевных сил других. Энергетический вампир.
8 — уравновешенный и спокойный человек, который стремится к единству души и разума. С энергетической точки зрения занимает нейтральную позицию.
9 — яркий и эксцентричный человек, обладает даром убеждения, стремится к славе, успеху и признанию. Его жизнь наполнена риском и постоянной борьбой. Ради личного счастья с удовольствием подпитается чужими силами.
Теги: Донбасс, энергетика, дата, рождение
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