Как определить энергетического вампира по дате рождения

24.08.2019 09:00

В тибетской философии есть такое понятие, как Мева — отметина, которая предопределяет многие события, предназначение человека и путь его духовного роста. Свою Меву можно рассчитать по дате рождения, пишет from-ua.

Для начала нужно узнать, какая метка соответствует вашему году рождения, взглянув на таблицу:



Как вычислить код судьбы? Просто добавьте к вашей дате рождения (только день и месяц) число метки. Для наглядности: вы родились 13 (день) 11 (месяц) 1975 (год). Число вашего года, согласно таблице, — 7. Складываем, пока не получится однозначное число: 13+11+7=31=3+1=4. Получается, ваша Мева — 4. Это метка расскажет все о вашем энергетическом поле и о том, как вы взаимодействуете с миром: впитываете ли вы чужую энергию или, напротив, отдаете ее.

Как определить энергетического вампира

Перейдем к самому интересному — к расшифровке числового значения. Толкование чисел от 1 до 9 поможет вам вычислить энергетического вампира по дате рождения человека.

1 — человек нередко упускает возможности в жизни, боится проиграть, отчего и не пытается выиграть. В плане энергетики — донор, раздающий окружающим добро и внутреннюю силу. Удача ждет в более осознанном возрасте.

2 — рассудительный человек, прекрасно чувствует людей, что позволяет держать дистанцию с манипуляторами и предателями. Может как отдавать, так и забирать энергию. Все зависит от обстоятельств и развития души.

3 — хозяин своей судьбы, ради своего счастья готов на все. Яркий представитель энергетических вампиров.

4 — миротворец, который готов отказать в чем-то себе ради счастья других. Помогает бескорыстно, не ожидая, не требуя, не умоляя. За великодушие часто получает щедрые вознаграждения судьбы. Считается сильным донором.

5 — волевой, упорный и находчивый человек. Он подобен фениксу, который обладает способностью сжигать себя и затем возрождаться. Ненамеренно черпает энергию от окружающих.

6 — чувствительный человек, живет в мире эмоций, обладает способностью видеть будущее и предсказывать события. Предпочитает отдавать энергию, но в худшем проявлении себя может ее забирать.

7 — человек-змей, который носит много масок. Обладает богатым воображением и умением приспосабливаться к разным обстоятельствам. Сдерживать удары судьбы и подпитывать свой дух предпочитает посредством душевных сил других. Энергетический вампир.

8 — уравновешенный и спокойный человек, который стремится к единству души и разума. С энергетической точки зрения занимает нейтральную позицию.

9 — яркий и эксцентричный человек, обладает даром убеждения, стремится к славе, успеху и признанию. Его жизнь наполнена риском и постоянной борьбой. Ради личного счастья с удовольствием подпитается чужими силами.