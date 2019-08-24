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Названа самая опасная для здоровья женская одежда
Вонзающиеся в ребра косточки любимого бюстгальтера и синтетические трусы на каждый день, пусть и очень красивые. Думаете, ношение подобных вещей абсолютно безопасно? Нет, уверяет терапевт, диетолог и автор серии книг «Вальс гормонов» Наталья Зубарева. Она рассказала, какую одежду и обувь стоит выбросить прямо сейчас, чтобы сохранить здоровье, пишет from-ua.
Нижнее белье
Начнем с белья, ведь его мы носим каждый день. Я обожаю кружево и сетку. Но не 24 и даже не 12 часов в сутки. Оставьте всю эту красоту для особых моментов. Главное требование — даже не материал, а размер: ничего не должно быть сдавлено, перетянуто и т. д. Если белье оставляет на вашем теле красные следы, выбросьте его без сожаления и купите подходящее по размеру. Демократичный хлопок или изысканный шелк — выбирать вам, важно, чтобы это была дышащая и хорошо впитывающая влагу ткань, которая позволит избежать «парникового эффекта» и активного размножения бактерий. Тем, у кого есть какие-то гинекологические заболевания, в том числе молочница, эту рекомендацию нужно выполнять строго. Швы и резинки не должны быть тугими, в идеале чем их меньше, тем лучше.
В бюстгальтерах на косточках нет ничего страшного, если они правильно подобраны и сели по груди как надо. Мастопатию вызывает не эта деталь, а то, что косточки передавливают лимфотоки, задерживая прохождение лимфы. Как следствие мы имеем воспаления, затем уплотнения, отеки, болезненные ощущения и прочие «прелести». К тому же неправильное белье часто может вызвать остеохондроз. Нельзя носить слишком тесный бюстгальтер, но и слишком свободный или вовсе без него — это не лучший выбор, к 45 годам грудь просто обвиснет. Стринги — отдельная история. Из-за особенностей кроя они провоцируют слишком тесный контакт слизистой влагалища с кишечными бактериями. «Веревочки», по сути, переносят микробы, вам это точно не нужно. Если очень хочется надеть, наденьте и сразу снимайте.
Еще один момент: пришли домой — снимайте даже самые удобные трусы и надевайте свободную хлопковую пижаму, пусть все тело «дышит». По сути, не так уж неправы китайские родители, которые массово надевают детям штаны с дырой на попе: проветривают! Хотя, конечно, к такой одежде тоже есть ряд вопросов, не все специалисты ее одобряют. А отправляясь спать, проследите за тем, чтобы ваша кожа не контактировала с синтетикой: долой хрустящие и электризующиеся пеньюары. В идеале для соблюдения температурного режима и во избежание перегрева спать нужно вообще голыми, даже без трусов. Но, если это для вас неприемлемо, тонкую хлопковую сорочку наденьте, а трусы все же снимите.
Опасный деним
Слишком узкие джинсы, к счастью, вышли из моды. Но, если они в вашем гардеробе все же завалялись и так и тянет тряхнуть стариной-денимом, помните, что вы опять же передавите себе все, что можно и нельзя. Мешая нормальному лимфотоку и сдавливая нервные окончания, такие джинсы повредят заодно и тазобедренным суставам, ограничивая их подвижность. То есть всему опорно-двигательному аппарату. Поэтому в топку их без сожаления.
Обувь — всему голова
Обувь на каблуке от 5 сантиметров и совсем без каблука, безусловно, вредит опорно-двигательной системе, здесь я Америку никому не открою. Смещается так или иначе центр тяжести тела, ходьба становится неустойчивой, мышцы ног и спины находятся в постоянном напряжении, поэтому такая обувь быстрыми шагами ведет нас к нарушению осанки, болям в шее, спине и головным болям, проблемам с суставами, образованию косточек и мозолей, даже проблемам с прикусом! Потому что наш организм — единая система, все взаимосвязано! А если вы при этом носите сумку на «любимом» плече, то привет, почти 100% вероятное искривление позвоночника. Оптимальная высота каблука — 2—3 см, и помните, что обувь должна сидеть по ноге идеально, нигде не сдавливать и не приводить к отекам.
Синтетика
Еще раз отмечу, что одежда и обувь должны быть из натуральных материалов, позволяющих коже дышать. Ну или — в случае обуви — из современных, высокотехнологичных и опять же «дышащих». Контакт с синтетикой, от которой ваши ноги потеют еще до выхода из дома, провоцирует усиленное размножение патогенных бактерий на коже, потенциальные аллергические реакции, кстати, все более частые в последнее время. Если у вас уже есть какие-либо кожные заболевания, такая одежда вам противопоказана категорически. Каждый раз «снимаю» со своих пациентов с экземами и псориазами синтетику, от которой вроде бы «ничего страшного», но потом мы убеждаемся: как дивно чувствует себя кожа, как хорошо все заживает!
В синтетической ткани содержится большое количество химических веществ, от которых невозможно ее очистить полностью. Вот представьте, что 24 часа в сутки вы или ваш ребенок ходите, обернувшись тонюсенькой пленкой из нефти. Впечатляет? И так каждый день.
И напоследок еще одна рекомендация: что бы вы ни носили, важно также то, чем вы это стираете и насколько хорошо выполаскиваете.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, одежда, женщины
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