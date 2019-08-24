Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка

24.08.2019 21:45

Их поведение – это не ваши проблемы и не о вас. Никому и никогда не позволяйте портить вашу жизнь.

Люди – удивительны и непредсказуемы. И они всегда будут делать то, что хотят. Уж такова природа человека, пишет kyblife.

В принципе в этом нет ничего плохого, и так даже интереснее. Иначе все ходили бы скучными и одинаковыми. Даже представить страшно, не так ли?!

Так что чаще всего люди ведут себя определённым образом не потому, что хотят вывести вас из себя или унизить, а просто потому, что они вот такие – разные. Но это не повод терпеть все выходки и хамство, особенно, когда их поведение начинает влиять на вашу жизнь.

При этом не обязательно устраивать кинематографичные драмы и хвататься за ружьё. Вы просто не должны позволять никому с собой так обращаться. Следует постоять за себя, и элегантно, но убедительно послать хамов к черту.

Потому что, если кто-то хамит и плохо обращается с вами – он должен сразу же получить отпор. Если не осадить обидчика, это ещё больше развяжет ему руки. Он будет чудить и куражится, искренне удивляясь, почему это вы вдруг вышли из себя и высказали все, что думаете.

Если вы любите и цените себя, то никогда не будете терпеть хамского обращения. Их поведение – это не ваши проблемы и не о вас. Никому и никогда не позволяйте портить вашу жизнь.

Это ваш Путь и ваше право – выбирать, с кем идти рядом, а кого гнать поганой метлой!

Итак, 6 видов поведения, которые не стоит терпеть:

1. Кто-то постоянно указывает на ваши изъяны и недостатки.

Если человеку больше нечего сказать вам, кроме как поливать грязью и портить настроение – ему нечего делать в вашей жизни. Тот, кто способен только критиковать, высмеивать и выставлять в невыгодном свете – это не друг и даже не знакомый. Это самый настоящий хам, причём весьма токсичный.

Не стесняйтесь и не сдерживайте себя – смело скажите ему, что не собираетесь терпеть подобного отношения, потому либо он прекращает так себя вести, либо – «испаряется» из вашей жизни. Навсегда.

Подозреваю, что он выберет вариант № 2: хамы исключительно редко склонны критично взглянуть на себя и принять решение измениться. А зачем? Им и так хорошо.

Потому гоните их прочь из своей жизни. У вас тоже имеется право на своё «хорошо».

2. Кто-то обожает нанести удар исподтишка.

Полагаю, в вашем окружении обязательно один такой да найдётся. Это когда человек очень хорошо к вам относится, прекрасно себя ведёт, но стоит только потерять бдительность, обязательно сделает какую-то пакость.

Причём его любимый «формат» – нанести удар неожиданно, когда вы меньше всего этого ожидаете. Дело в том, что этот тип хамов чувствует себя победителем и просто наслаждается, когда видит, что сделал кому-то больно. И что важно для него – молниеносно и неожиданно.

Гоните таких из своей жизни.

3. Кто-то постоянно ждет подтверждения, что он великолепный – просто само совершенство.

Вы постоянно вынуждены хвалить их и восхищаться, иначе они обиженно надувают губы и разыгрывают из себя казанских сироток. Если знаете таких – ставьте на место. Вы вовсе не обязаны постоянно петь дифирамбы человеку с патологичным Эго. Пускай поёт себе сам.

А у вас найдутся дела поважнее в жизни.

4. Кто-то постоянно выставляет себя жертвой, заставляя вас чувствовать себя чуть ли не маньяком-убийцей.

Таких «жертв» довольно много. На самом деле эти «оскорбленные и униженные» – самые настоящие хамы и манипуляторы.

Их цель – сделать так, чтобы вы поступали, как они хотят. Ваши чувства и вы сами им абсолютно не интересны. Препротивные типы! Никогда не ведитесь на их скорбный вид и печальный голос. Гнать их в шею!

5. Кто-то постоянно соревнуется с вами.

Этот человек может быть мил и обходителен, но рядом с ним чувствуешь себя, как лошадь во время скачек. Он постоянно соревнуется с вами, что-то доказывает.

Вспомните о том, что жизнь – это не спортивные соревнования. И золотые медали не раздаёт направо и налево. Большинству людей приходится просто тяжело работать, чтобы «оставаться в строю». Потому подобный тип людей – не ваш друг.

На самом деле он просто завидует и мечтает о том, чтобы вы оступились. Попрощайтесь с его компанией, пусть доказывает кому-то другому, что он лучший.