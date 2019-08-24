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«Все видно по Донбассу»: Цимбалюк рассказал, чем опасна идея «Европа от Лиссабона до Владивостока». ВИДЕО
Перед тем, как поддерживать идею о «Европе от Лиссабона до Владивостока», европейские лидеры должны посмотреть на ситуацию на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом в своем видеоблоге заявил известный украинский журналист Роман Цимбалюк. «Так или иначе все получат то, что хотят. Украина хочет мира? Хочет. На выборах президента у нас за что у нас голосовали? За мир. Кажется, мы получим то, что хотели. Не зря Сергей Лавров размышляет на тему единой Европы от Лиссабона до Владивостока», – отметил он.
При этом Цимбалюк убежден в том, что в действительности представление о таком едином пространстве существенно расходятся у России и Европы, поскольку страну-агрессор мог бы устроить только формат «от Владивостока до Лиссабона».
«Очень большая разница. Это очень хорошо видно на Донбассе. Дело в том, что Донбасс оккупированный – это как раз концепция от Владивостока до Лиссабона. Со всеми вытекающими последствиями: комендантский час, отсутствие свободы передвижения и куча других ништяков, которые исходят от «русского мира», – предупредил Цимбалюк.
Теги: Донбасс, Владивосток, Европа, Лиссабон
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