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Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"

25.08.2019 08:20
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Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"

Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"

Психологи поведали о причинах возникновения сложностей в адаптации современной молодёжи к жизни в так называемом "мире взрослых". Так пишет replyua.net, ссылаясь на "Український соціологічний портал".

В частности, данную тенденцию изучили сотрудники компании YouGov. Они прибегли к сбору информации посредством опроса. Принять участие в последнем вызвались 1254 добровольца. Проанализировав полученные данные, специалисты сделали акцент на том, что главная причина "дискомфорта" в этом случае заключается в неумении молодых людей налаживать тесную взаимосвязь с другими. Так, как показали результаты исследования, 70% участников опроса имеют неплохие отношения только с коллегами. А вот заводить друзей они никак не собираются. Кроме того, данная категория респондентов акцентировала внимание на хороших отношения с соседями. Однако специалисты уверены, что это не показатель адекватной социальной адаптации. Ведь общения с коллегами и соседями - это скоропостижное явление, которое подразумевает использование масок ради создания позитивного образа человека. 

Стоит отметить, что 62% участников исследования всё же рассказали о неплохих отношения с друзьями по школе или ВУЗу. Психологи говорят, что такой низкий процент - это результат отсутствия разностороннего развития современной молодёжи. Они редко могут похвастаться наличием хобби или определённых интересов. Следовательно, они не имеют платформы для сближения с другими людьми.


Теги: Донбасс, мир, адаптация, молодежь
 
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