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Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе
Нас часто обманывают на курином филе. Ведь куриное филе всегда беленькое, красивое, по нему трудно проверить его свежесть.
К тому же продавцы часто его сбрызгивают уксусом для более красивого внешнего вида. Поэтому покупая куриное мясо. А особенно филе велик риск купить продукт не первой свежести.
Однако, выбрать свежее и хорошее куриное мясо не так трудно. Есть несколько простых хитростей, как проверить его свежесть в считанные минуты.
Итак, на что же обращать внимание при выборе и покупке куриного мяса?
Во-первых, обратите внимание на упаковку. Ни в коем случаем не берите, если она вздутая или выглядит не очень. Затем осматриваем цвет мяса. Вопреки расхожему мнению, куриное филе может принимать слегка синеватый оттенок.
Это не является показателем его несвежести. А лишь показателем нежности мяса. А вот желтый оттенок является опасным. Куриное филе с желтоватым оттенком может быть несвежим или «наколотым» гормонами.
Не отдавайте предпочтения крупным частым курицы. Лучше взять две «филешки», но поменьше. Чем одну, но большую. Слишком крупная птица употребляла огромное количество гормона роста. Вам он ни к чему в организме. Не каждая птица хорошо поддается влиянию этого гормона-та что поменьше не поддается.
Чтобы проверить свежесть куриного мяса необходимо просто нажать на него указательным пальцем со средней силой.
Свежее мясо то, на котором не остаётся ямок после этого.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, продавец, мясо, курица, проверка
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