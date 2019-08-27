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Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...

27.08.2019 21:23
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Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...

Профессор Университета Северной Каролины Роберт Ланц рассказал, что после смерти люди попадают в некое параллельное пространство и получают шанс воскреснуть. Ученый сравнил жизнь человека с растением, которое увядает, чтобы в скором будущем расцвести. Свою теорию Ланц доказал с помощью теории биоцентризма, пишет weekpaper.cluв.
Ранее сотрудники Калифорнийского университета США сообщили, что параллельные миры существуют. В некоторых из них Землю все еще населяют динозавры, а кое-где Англия не колонизировала Америку. Подобные выводы позволило сделать ученым изучение микрочастицы, способной существовать в двух состояниях одновременно, а значит, и находиться в двух местах одновременно.



Теги: Донбасс, жизнь, люди, смерть
 
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