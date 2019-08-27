Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень

27.08.2019 20:31

Злоупотребление сладким ведет к жировой болезни печени, которая является более массовым явлением сегодня, чем алкогольное разрушение этого органа, передает Хроника.инфо

Сладкое для печени может быть опаснее алкоголя. Медики отмечают, что часто кондитерские изделия подразумевают сочетание животного жира и сахара, что по их словам очень вредно для печени, поскольку при этом повышается риск воспаления в ней, связанного с ожирением.

Жировая болезнь печени — опасное заболевание, при котором в органе откладывается сразу много клеток жира. Жировая болезнь может стать причиной негативных изменений обмена веществ, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, способна перерастать в цирроз и рак.

В Швеции был проведен эксперимент, который показал: многим для развития жировой болезни печени достаточно регулярно на протяжении месяца употреблять фастфуд. При этом исследователи констатировали: такой же результат может наблюдаться в случае употребления продуктов, в которых сочетаются сахар и жир.

Для поддержания здоровья печени медики призывают к контролю количества потребляемых сладостей и продуктов с сахаром. Они напоминают, что много сахара зачастую содержится в продуктах, которые не являются очевидно сладкими — в соусах, молочных продуктах, полуфабрикатах, консервах.

Среди углеводных продуктов наиболее полезными для печени по мнению врачей являются цельные крупы, овощи, а также хлеб и макароны из грубой, не слишком тщательно переработанной муки.