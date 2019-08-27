Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек

27.08.2019 20:05

Когда мы влюбляемся, то хотим связать себя с человеком крепкими узами.

Однако замужество – довольно серьезный шаг, который кардинально меняет нашу жизнь.

Успешный брак – это умение влюбляться много раз, и всегда в одного и того же человека, пишет kyblife.

Но как влюбляться в человека, который вас не ценит, не уважает и перекладывает на вас всю ответственность?

Некоторые женщины готовы пожертвовать многим и терпеть мужчину, недостойного ни их любви, ни внимания.

Поэтому перед тем, как выйти замуж, всегда учитывайте картину в целом и не связывайте себя с тем, у кого есть эти 15 привычек.

1. Не доверяет вам

Мужчина, который вам не доверяет, всегда будет накладывать ограничения на любые мелочи. Он не будет видеть вашей преданности, которую вы всячески будете пытаться ему показать.

Все, что вы делаете, будет оговорено с условиями, и со временем ситуация будет только хуже. Задумайтесь над тем, почему он вам не доверяет?

Может быть это связано с его прошлым, или у него у самого рыльце в пушку. В любом случае, это качество может очень сильно испортить вам жизнь.

2. Ненавидит животных

Мужчина, не любящий животных, вряд ли будет хорошим человеком. Нелюбовь к животным часто говорит о неумении сопереживать.

Одно дело, если у него аллергия на каких-то животных, другое - когда он просто их ненавидит. Если вы планируете в дальнейшем заводить детей, он не будет хорошим отцом так как по сути он равнодушен.

3. Не учитывает ваше мнение

В каждых отношениях существуют свои правила, с которыми партнеры соглашаются. Это может казаться каких-то повседневных задач, например, совместно проведенного времени или уборки или более серьезных вопросов воспитания детей.

Если мужчина постоянно игнорирует их, он не уважает вас и в любой момент может предать. Даже если он обещает, что исправится, обращайте внимание на его действия, а не на слова.

4. Не сдерживает обещания

Если мужчина продолжает нарушать обещания, это означает, что либо он считает вас дурой, либо не заинтересован в вас.

Кроме того, вы и ваши отношения не имеют для него большого значения. Если такие случаи единичны, то это можно понять, но не стоит прощать снова и снова, если так повторяется постоянно.

5. Всегда отодвигает вас на второй план

Отношения построены на взаимности. Если вы постоянно прилагаете усилия, чтобы поддерживать отношения, а ваш партнер все время подавляет или отодвигает вас на второй план, он не заинтересован в отношениях и не любит вас.

Не стоит обманывать себя - он не изменится.

6. Считает себя идеальным

Конечно, нас всех привлекают уверенные люди, но если мужчина считает, что все его решения и действия правильные, он не обладает критическим мышлением и не сможет вырасти, как человек.

Это влияет и на отношения, потому что, когда он считает себя всегда правым, вы всегда будете неправы, и должны будете меняться. Если мужчина не способен увидеть ошибки или пойти на компромисс, почему вы должны это постоянно делать?

7. Постоянно находит отговорки

По понятным причинам не все в жизни происходит, как запланировано, и иногда приходится менять планы.

Но, если так происходит постоянно, и у него никогда не получается прийти на свидание или оправится с вами в поездку, вы для него не так уж важны. Найдите того, у кого будет на вас время, и кто будет ценить ваши усилия.

8. Возвращается к старым ссорам

В каждых отношениях есть проблемы, но привычку все время возвращаться к тому, что было, нельзя назвать здоровой. Некоторые вещи лучше оставлять в прошлом, особенно, если вы все обсудили и извлекли уроки из своих ошибок.

Такая черта характера вносит разлад и конфликты в отношения, и, в конце концов, может их разрушить.

9. Не утруждает себя разговорами с вами

Когда между вами возникает недопонимание, или вы злитесь друг на друга, самое важное – начать проговаривать проблему, чтобы попытаться понять другую точку зрения.

Если он даже не хочет вас слушать, вы не имеете для него значения. Ваши отношения не выдержат проверку временем, так как в какой-то момент груз нерешенных проблем станет слишком большим.

10. Обманывает

Если он обманул или солгал вам о чем-то, он сделает это снова. Вы никогда не будете уверенны в том, проводит ли он время на работе или с кем-то встречается и переписывается. Эти вопросы будут сводить вас с ума, и вы будете чувствовать неуверенность и тревогу.

11. Слишком навязчив

Прекрасно, когда мужчина любит всем сердцем, но это не означает, что вы должны проводить каждую минуту вместе. Если он не может ничем заняться без вас и видит весь смысл своей жизни в вас, это уже пахнет одержимостью.

Будьте с тем, у кого есть свои мечты и амбиции, кто достаточно независим, чтобы оставаться одному, но который выбирает вас, чтобы проводить свое время.

12. Ненавидит свою семью

Это очень опасный признак. Если он не ладит со своими родителями, он может в какой-то момент возненавидеть и вас. Родители – это те, кто нас вырастил и воспитал. Они очень многое сделали для нас, и, если он не понимает или не ценит этого, вам стоит держаться от этого мужчины подальше.

Помните о том, что, если он может забыть свою семью, он также легко вычеркнет и вас из своей жизни.

13. Курит

Если мужчина не может бросить курить, у него есть зависимость. Со временем у него могут появиться и другие зависимости, так как это является признаком слабости.

Если он не готов бросить курить ради вас, любит ли он вас? Курение вредно не только для него, но и для вас. А что будет, когда вы заведете с ним семью?

14. Инфантильный

Если мужчина не берет ответственность и все время обвиняет других, когда что-то идет не так, то он еще ребенок.

Когда мужчина при малейшей ссоре отсекает людей, нетерпим и упрям, он вряд ли далеко пойдет. Как правило, для брака это тоже не лучший вариант.

15. Проявляет насилие

Любовь не имеет никакого отношения к насилию. Если мужчина вас ударяет, уходите. Не имеет значение, сожалеет ли он о своем поступке, приносит цветы и обещает, что это никогда не повторится.

Если он это сделал один раз, он может это сделать опять. Насилие никогда не решает проблему, и вы не сделали ничего, что заслуживает этого. Человек, который не умеет управлять своим гневом, не сможет стать хорошим партнером. Не стоит выходить за него замуж!