Как отличить драгоценный камень от подделки?

28.08.2019 08:48

Есть некоторые хитрости, позволяющие ювелирам маскировать обычное стекло под драгоценность.

Лучшим решением в оценке украшения будет обращение к специалисту. Оценщик знает, какие характеристики определяют истинность происхождения самоцвета. Можно выявить некоторые особенности самостоятельно, если не хочется платить за работу оценщика.

Самостоятельная проверка

Если оценка ювелирных изделий осуществляется не специалистом, то для этого процесса необходимо приложить много усилий. Этапами идентификации будут:

Получение сведений о покупке. Те, кто занимается скупкой, знают, какие вопросы нужно задать, чтобы провести минимальную диагностику. Другим же приходится погрузиться в эту тему. Предстоит выяснить, какое сырье идет для изготовления украшения, какой у него должен быть природный цвет.

Проверка минерала через увеличительное стекло. Когда изделие через микроскоп, то можно рассмотреть мелкие детали.

Проведение простых экспериментов в домашних условиях. Есть масса вариантов опытов, которые могут являться экспертизой. Для определения бриллианта нужно провести камнем по зеркалу. Подлинник никак не повредит поверхность, а стекло сделает царапины. Диамант имеет высокую плотность, поэтому ему не страшен даже удар тяжелым инструментом.

Наличие оправы. Стекла не вставляют в оправы из золота, платины или серебра, это привилегия только богатых камней.

Проверка сертификации. На каждый минерал должен выдаваться документ. В нем предоставляются данные о камне, его характеристиках, такие как чистота, способ огранки, размер, цвет. Часто в сертификате будут данные о месте добычи материала, наличие дефектов. Поделочный камень не имеет никакого документального анализа. Когда продавец сообщает, что документа нет, то это будет первым признаком того, что минерал не несет ценности.

Распознать имитацию бывает непросто, но сделать это реально, даже без помощи специалиста. Собрав информацию о документах изделия, рассмотрев камень внимательно под увеличительным стеклом и поставив опыты в домашних условиях, можно узнать подлинность изделия.

Оценка камней в ломбарде

Определение подлинности самоцвета у специалиста имеет ряд преимуществ. Использование современных методов анализа, профессиональный осмотр помогает понять, какое качество имеет камень.

Цена строится на основании следующих факторов:

Тип огранки и ее форма.

Диаметр минерала и его вес.

Чистота.

Цветной камень требует еще определение природности оттенка.

Провести геммологический осмотр тут может исключительно специалист, который знает породы самоцветов, критерии их оценки. Поэтому если предстоит серьезная покупка, лучше потратить деньги на оценщика, чем потом сожалеть о потраченной стоимости на простое стекло.

Источник: https://mirkrasoty.life