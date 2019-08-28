Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака

28.08.2019 07:10

Нужна ли утренняя трапеза.

Медики рассказали, чем чреват отказ от завтрака, передает Хроника.инфо со ссылкой на thehappy.news.

Многие специалисты убеждены, что именно завтрак — самый важный прием пищи за весь день. Правда, существует и ряд причин отказаться от утренней трапезы.

Например, если последняя трапеза на период с 18:00 до 19:00 и при этом не завтракать, то организм включит другой режим использования жировых клеток.

По факту такой метод поможет восстановить дефицит энергии, нормализовав уровень глюкозы.

Также восстановится уровень липидов в крови, уменьшится холестерин и вероятность развития недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, научный сотрудник из Университета Бата в Англии Хавьер Гонсалес подчеркивает, что сжигание углеводов в качестве топлива имеет множество преимуществ перед сжиганием жировых отложений для многих упражнений на выносливость.

По этой причине спортсменам завтраки пропускать противопоказано.