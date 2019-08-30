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Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
Ученые из Мичигана провели глубокое исследование влияния имени на человеческую судьбу. Оказывается, люди, которые были названы именами библейских персонажей, более успешны в карьере и даже живут дольше других. Сообщает from-ua.
Исследователями были обработаны данные более 3 миллионов человек. Наибольшее внимание уделялось именам людей и количеству прожитых ими лет. Выяснилось, что люди, обладающие библейскими именами, жили дольше, чем другие – с обычными именами.
По мнению экспертов, наиболее популярными библейскими именами являются: Илья, Моисей, Мария и Анна. Кроме этого, ученые заметили, что эти люди имеют успех в карьере.
Ученые считают, что разгадка данного феномена заключается в некоторой дискриминации. Они проверили, что человеку с редким именем сложнее остальных дается учеба и построение карьеры. К тому же у них наиболее вероятны проблемы с психическим состоянием.
В связи с этим, ученые рекомендуют называть своих чад обычным именем, а не пытаться произвести впечатление на других, нарекая экзотическими именами. Подумайте в первую очередь о детях, так как им жить с этими именами.
Теги: Донбасс, здоровье, карьера, имя, характер
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