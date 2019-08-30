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Названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в сентябре: «большая прибыль и не только»
Астролог сделал астрологический прогноз, в котором определил, каким знакам Зодиака сентябрь принесет невероятную финансовую удачу.
Финансовый гороскоп сможет подсказать, кто из представителей зодиакального круга сможет рассчитывать на получение прибыли в первый месяц осени.
Об этом в своем прогнозе рассказал известный астролог Павел Глоба. Он выделил четыре знаки Зодиака, которых уже совсем скоро ждет невероятная удача, пишет Политека.
Близнецы
Гонка за деньгами этого знака Зодиака наконец-то начнет приносить долгожданные плоды. Финансовое положение Близнецов хоть и постепенно, но уверенно пойдет в гору. Близнецы наконец-то смогут расслабиться и отправиться в отпуск. Тем не менее астролог советует представителям знака не забываться и планировать траты, также не стоит давать деньги в долг.
Лев
Сентябрь удивит представителей знака стремительным увеличении прибыли. Не стоит лениться, так как деньги будут пропорциональны затраченным на их добывание усилиям. Львам стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет. Кроме того, сентябрь сулит новые полезные знакомства.
Весы
Начало осени 2019 будет благосклонно для Весов — их ожидает финансовая стабильность. Весы смогут получить выгодное предложение, благодаря которому они сменят работу, что солидно увеличит доходы этого знака Зодиака. Астролог советует тем Весам, которые давно задумываются о новом виде деятельности, не упускать шанс.
Козерог
В сентябре 2019 года Козерогам наконец-то удастся рассчитаться с долгами, после чего начнется финансовый подъем. Астролог советует представителям знака скорректировать статьи расходов и избегать необдуманных покупок и кредитов.
Теги: Донбасс, финансы, знаки Зодиака, успех
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