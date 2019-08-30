Все рубрики раздела
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь
Часто у нас искаженное понимание того, что такое изобилие, и это только мешает нам быть счастливыми, пишет kyblife.
Вот 12 вещей, которые нужно перестать делать, если вы хотите стать действительно счастливым человеком:
1. Хватит думать, что мировые ресурсы вот-вот закончатся, и вам нужно получить все, что обладает хоть какой-то ценностью. В реальности же их хватит на всех, если вы будете делиться с окружающими.
2. Хватит умалять свое достоинство. Вы имеете право быть счастливыми, так же как и люди, которые вас окружают.
3. Хватит обвинять других в своих проблемах. И пора перестать считать себя жертвой их решений и действий.
4. Хватит считать, что вы не достойны изобилия. Просто примите его.
5. Хватит ностальгировать о прошлом.
6. Хватит считать себя неспособным достигнуть тех целей, которые вы перед собой поставили.
7. Хватит мешать самому себе добиваться успеха. В 50% случаях вы остаетесь у разбитого корыта потому, что вы саботируете себя сами.
8. Хватит думать, что если у вас все получается слишком просто, значит, вы делаете что-то неправильно. Жизнь – это не только борьба.
9. Хватит считать, вам нужно жить или ради своей души, или ради счастья и изобилия. Это не взаимоисключающие вещи.
10. Мы существа, состоящие их энергии. По этой причине нам нужно быть осторожными с окружающими вибрациями. Не позволяйте негативным вибрациям омрачить ваше счастье.
11. Хватит думать, что только сказав «да», вы сможете показать свою преданность близким людям. Настоящая верность – это когда вы не боитесь продемонстрировать, в случае необходимости, свое «нет».
12. Хватит находиться под властью денег.
И последняя мысль: изобилие находит путь лишь к тем, у кого оно уже есть. Так что живите изобильной жизнью, не ожидайте его, а создавайте с помощью собственных усилий – прямо здесь и сейчас!
Теги: Донбасс, вещи, удача, отказ
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них
- Какие знаки Зодиака самые везучие
- В Донецке открылся магазин, касса которого перечисляется на лечение тяжелобольных детей
- В Донецке кандидат в депутаты пригласил соперника на "дуэль"
- Адепта "Новороссии" Грэма Филлипса со скандалом выдворили из парламента Великобритании (ВИДЕО)
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома13:05
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"