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Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее

30.08.2019 19:29
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Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее

Они видят вещие сны, а некоторые из них даже могут предсказывать будущее, пишет brainum.
В зодиакальном круге есть несколько знаков, из которых получились бы идеальные маги, хироманты или прорицатели, настолько сильна у них интуиция.
Эти люди тонко чувствуют взаимосвязь между событиями и явлениями, умеют вовремя сделать правильный вывод о грядущих событиях.
Представителей этих знаков Вселенная наградила настоящим даром предвидения.
Не осознавая своего дара, человек может игнорировать сообщения и предупреждения единого информационного поля.
Те же люди, которые дорожат своим даром, берегут его, не используют его во зло, могут принести большую пользу как себе, так и окружающим.
Таким людям может открыться не только дар предвидения, но и возможность исцелять: снимать боль, усталость, раздражительность.
Человек сможет выбирать, каким образом он, если захочет, будет помогать людям.
Кому-то открывают свои свойства травы, кому-то минералы.
Тельцы с детства видят вещие сны. Детям никто не верит, поэтому они замыкаются в себе, а их дар, между тем, постепенно развивается.
Со временем у представителей знака открывается настоящий талант к гаданиям и предсказаниям.
Некоторые из них выбирают карты таро, другие - ведические руны.
У многих Тельцов есть способность видеть ауру человека и по ней определять его ближайшее будущее.
Представители знака берегут свой дар и стараются аккуратно пользоваться им.
Рак – самый интуитивный знак зодиакального круга. Информация сама приходит к представителям знака из самых неожиданных источников.
Бесполезно что-то утаивать от Рака – он все равно узнает и будет разочарован, что пришлось тратить время на раскрытие обмана.
Представители знака всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу, поскольку уже не раз убедились, что он плохого не посоветует.
Близнецы очень чувствительны к любой информации и, если сосредоточатся, то вполне смогут профессионально предсказывать будущее.
Вселенная посылает представителям знака вещие сны в виде четких картинок из будущего.
Если Близнецам удается запомнить явленную во сне картинку, они получают конкретное представление о своем будущем, либо о будущем своих близких.
В силу своей бурной активности Близнецы даром предвидения практически не пользуются и не развивают его.



Теги: Донбасс, предсказание, знаки Зодиака, мистика
 
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