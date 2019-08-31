Все рубрики раздела
- 6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго 21:54
- Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»21:11
- Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака20:52
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго
Любовь — это одно из самых волшебных явлений в нашей жизни. Когда человек влюбляется и начинает серьезные отношения с объектом своих чувств, обычно в его голове всплывают два главных вопроса. Является ли этот выбор правильным, и есть ли у отношений перспективы для совместного будущего. К сожалению, иногда не так легко это понять, рождены ли вы и ваша половинка друг для друга, пишет brainum.
Вот те самые 6 признаков, которые могут подсказать, что вы сделали правильный выбор. Не стоит их игнорировать!
Вы уважаете друг друга
Ценить друг друга очень важно для отношений. Взаимное уважение требует довольно зрелого уровня общения, уверенности и честности. И помните — уважение приобретается постепенно на основе ваших действий, но оно также легко и теряется!
Если тандем, в котором вы находитесь, состоит из взаимоуважения, то вы нашли правильного партнера!
У вас очень похожие интересы
Если вы и ваш партнер разделяете одни и те же увлечения и хобби, скажем, спортом или готовкой, то это является отличным признаком долговечности ваших отношений.
У вас нет секретов друг от друга
Чистейшая форма любви подразумевает, что два человека могут делиться друг с другом абсолютно любыми вещами, которые вы никому и никогда не расскажете. Если вы чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы раскрыть свои самые большие страхи, своему любимому человеку, значит вы полностью доверяете ему(ей), что является очень хорошим признаком для ваших отношений.
Вы излишне не ревнуете друг друга
Хорошие отношения подразумевают, что два человека проводят время вместе, но у каждого из них должно быть личное пространство. Чтобы отношения были здоровыми, в них не должно быть агрессивной ревности. Если один из партнеров чувствует себя неуверенно или беспокоится о другом, то он или она начнут ревновать и напрягаться.
Вы должны хотеть быть друг с другом, но у вас должна быть некоторая свобода и не должно быть зависимости друг от друга. Кроме того, это хороший способ, чтобы сохранить свои собственные интересы до начала отношений и не отказываться от них во время отношений.
Ваши споры заканчиваются мирно
Нет пары, которая имела бы иммунитет от споров и скандалов. Тем не менее, важно правильно обращаться с ними, потому что они являются настоящей проверкой ваших отношений. Ваши споры должны заканчиваться продуктивным заключением с обеих сторон и не должны заходить в тупик, потому что иногда в спорах рождается истина.
Вы на одной волне
Когда два человека достаточно хорошо знают друг друга, уважают друг друга и живут в гармонии, они интуитивно читают мысли друг друга. Нет ничего лучше, чем быть с человеком, который любит тебя таким, какой ты есть, не желая тебя менять.
Теги: Донбасс, любовь, отношения, признак
- В Мариуполе автомобиль сбил пешехода22:38
- Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ22:12
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- В Мариуполе автомобиль сбил пешехода22:38
- Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ22:12
- 6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго 21:54
- Путин поставил Зеленского в "растяжку": тот момент, когда решается, кто кого, - все подробности21:30
- Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»21:11
- Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака20:52
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы19:33
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- 6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго 21:54
- Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»21:11
- Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака20:52
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"