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День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа
Гороскоп на 31 августа 2019 Овен
Полезны посильный физический труд, работа на земле. Овны могут приобщить к делу супруга, детей. Ваши супружеские отношения будут тем лучше, чем больше вы будете вкладывать личной энергии в создание уютной домашней атмосферы.
Гороскоп на 31 августа 2019 Телец
Если вы еще не улучшили свои жилищные условия или не переменили место жительства, то теперь сделать это будет легче. Вы сможете взять целевой кредит банка на жилищное строительство. Рассчитывайте на финансовую поддержку.
Гороскоп на 31 августа 2019 Близнецы
Просчеты в финансовых вопросах могут стать следствием вашей горячности или раздражительности. Чтобы снять нервозность, совершите пешую прогулку и не посещайте мест скопления народа. Сегодня не стоит занимать деньги или брать кредиты.
Гороскоп на 31 августа 2019 Рак
День пройдет довольно бестолково: постоянно что-то будет теряться, кто-то будет опаздывать, будут нарушаться ранее достигнутые договоренности. Реагируйте на это с философским спокойствием.
Гороскоп на 31 августа 2019 Лев
Проявите упорство, работая над очередным делом. Вы, несомненно, добьетесь положительного результата и признания коллег. Соизмеряйте свои желания и возможности. Если вам удастся быть уравновешенными, то вы добьетесь поразительных результатов в делах.
Гороскоп на 31 августа 2019 Дева
Очень хороший день для встреч с деловыми партнерами, решения мелких бытовых вопросов и мелких проблем на работе. Вторая половина дня — благоприятное время для неформального общения.
Гороскоп на 31 августа 2019 Весы
Будьте внимательны к мелочам, чтобы не испортить все дело. В этот день не следует обманывать, это быстро выяснится, и вы будете чувствовать себя неуютно. Не ввязывайтесь в интриги и сплетни.
Гороскоп на 31 августа 2019 Скорпион
Не стоит упорствовать и биться о стену. Это только вызовет недовольство начальства. Вы стремитесь что-то усовершенствовать или по-новому посмотреть на проблему, но сталкиваетесь с непониманием и препятствиями. Расслабьтесь, видимо, еще не пришло для этого время.
Гороскоп на 31 августа 2019 Стрелец
Сегодняшний день будет полон неожиданных проблем. Возможны ушибы, переломы, ожоги. Есть опасность оккультного воздействия на вас, которое приведет к ухудшению самочувствия. Возможны сильные головные боли, спазмы, повышение давления.
Гороскоп на 31 августа 2019 Козерог
Проявляйте инициативу и в финансах, и в личных отношениях. Это будет залогом вашего будущего успеха. День хорош для косметических процедур, а вот в парикмахерскую лучше не ходить.
Гороскоп на 31 августа 2019 Водолей
Возможен финансовый успех, но придется поработать и включить фантазию. Но всего того, что связано с азартом, авантюризмом, риском — избегайте с особенной тщательностью.
Гороскоп на 31 августа 2019 Рыбы
Будьте аккуратны с деньгами, возможны денежные потери. Не планируйте важных дел, у вас может не хватить сил их переделать. Возможно обострение хронического заболевания. Возможны трения со старыми партнерами.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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