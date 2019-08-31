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Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
Смерть неизбежна. Это знают все. Но вот как и где мы умрем - не знает никто. Лишь звезды способны предсказать судьбу человека. Известный астролог составила гороскоп смерти для всех знаков зодиака, пишут Подробности.
Овен
Банальной смерти представителям этого знака зодиака звезды не сулят. Говорят одно - остерегайтесь травм и будьте осторожны.
елец
Чаще всего представители знака пытаются заняться самолечением. Результат бывает плачевен: вместо доктора они становятся пациентами уже патологоанатом.
Близнецы
Близнецы часто страдают от нервных расстройств, а ведь нервные клетки не восстанавливаются. А самым слабым местом для них астрологи называют несчастные случаи. Так что этим людям советуют быть осмотрительнее.
Рак
Представители этого знака весьма меланхоличны. И обидчивы. Именно у них есть суицидальные наклонности.
Лев
У Львов часто наблюдаются проблемы с сердцем. Отсюда высокий риск сердечных приступов и несчастных случаев.
Дева
Вот кто-кто, а представители этого знака зодиака умрут в глубокой старости.
Весы
Этот знак крайне зависим от социальных связей: если отношения с близкими людьми дали сбой, а социальный статус пошатнулся – начинает шататься и здоровье. Причем в первую очередь страдают почки. Будьте бдительны.
Скорпион
Беда Скорпиона - излишек энергии. Выплескивать ее он стремится через секс и экстремальные поступки. Отсюда высокий риск венерических заболеваний и проблемных беременностей.
Стрелец
Это крайне удачливые личности. Однако они очень любят дергать свою удачу за хвост. Иногда удача на это обижается - и у ребят начинаются проблемы с печенью, переломами и инсультами.
Козерог
Чаще Козероги умирают от курения и алкоголизма. Помните - важно вовремя остановится, а то будет поздно.
Водолей
Представители этого знака зодиака пытаются продумать все, поэтому их сердце зачастую просто не выдерживает подобного напряжения, стремясь хотя бы инфарктом добиться для себя долгожданного спокойствия.
Рыбы
Эти ребята боятся одиночества, что часто стараются заглушить его стопкой-другой или даже "косячком". Что, разумеется, не лучшим образом сказывается на их здоровье.
Теги: Донбасс, гороскоп, смерть, знаки Зодиака
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- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
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