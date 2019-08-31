Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака

31.08.2019 20:10

Наступление осени — не повод для грусти, ведь в это время года буйство красок поражает и поднимает настроение. Для того чтобы все три месяца удача не отворачивалась, Знакам Зодиака стоит выполнить несколько простых дел и действий, пишет kyblife.

Начало сентября — время завершения дел и новых открытий, прогулок на свежем воздухе, звездопадов, походов и путешествий. Знакам Зодиака избежать неприятностей помогут не только точные гороскопы, но и составление списка дел. Выполнение важных обязанностей убережет от осенней хандры и поможет прийти к поставленным целям раньше запланированного срока. Эксперты рекомендуют не терять времени даром, чтобы успеть все, что хочется, и подготовиться к наступлению холодов.

Овен

Овнам в начале осени астрологи рекомендуют не терять времени даром и направить силы для налаживания личной жизни. Тем, кто находится в поиске второй половинки, на помощь придут действенные заговоры, а также медитации, которые откроют путь к счастью. Семейным парам в начале месяца стоит уделить время друг другу, на время отложив бытовые заботы. Совместные прогулки на свежем воздухе и путешествия позволят отдохнуть от рутины и воскресить страсть. Не стоит забывать Овнам и о физических нагрузках, которые помогают справиться со стрессом и переизбытком энергии. Не исключено, что новая привычка бегать по утрам приведет к встрече с любовью всей жизни.

Телец

Тельцам в начале осени стоит прислушаться к внутреннему голосу и уделить внимание развитию интуиции. Благодаря шестому чувству будет проще уворачиваться от ловушек, расставленных судьбой, и выбирать верное направление, ведущее к успеху. Кроме этого, Тельцам в начале сентября улыбнется удача, а значит, любые запланированные дела будут по плечу, в том числе и исполнение заветной мечты.

Близнецы

Близнецам стоит начать с активных действий по завоеванию новых вершин. Вселенная будет благосклонна к людям этого Знака Зодиака, поэтому можно не бояться препятствий и трудностей на пути. Брать быка за рога и подмечать знаки судьбы — это то, что приведет Близнецов к безоговорочной победе и успехам в деловой сфере жизни. Также с сентября одиноким представителям созвездия нужно обратить внимание на личную жизнь, чтобы не упустить своего счастья.

Рак

Совет астрологов для Раков — найти возможность для перезагрузки. Осень — это шаг в новый жизненный этап, и будет ли он счастливым, зависит от внутреннего настроя. Новая прическа, гардероб и настроение — то, что необходимо для привлечения счастья и удачи. Ракам в начале осени стоит помнить лишь об одном: риск, конечно, дело благородное, однако не всегда прибыльное и успешное. Чрезмерно рисковать не стоит, ведь на кону могут быть не только деньги, но и репутация.

Лев

Львам с началом осени нельзя опускать планку. Стремление к лучшим результатам и активность принесут свои плоды уже в конце первого месяца осени, а значит, нужно трудиться, чтобы оправдать свой Знак. Львам астрологи рекомендуют умерить гордыню и не хвалиться результатами, что поможет избежать нежелательного внимания со стороны завистников и недоброжелателей.

Дева

Девам приход осени может спутать все планы. Дурное настроение из-за завершения летнего сезона может серьезно сказаться на самочувствии, поэтому астрологи рекомендуют использовать все доступные методы для борьбы с осенней хандрой. Витамины, яркий гардероб, позитивное настроение и любимое хобби помогут Девам настроиться на нужную волну и с легкостью преодолеть переходный период. В начале осени Девам важно отдохнуть и восстановить энергию, а уже потом активно трудиться на свое благополучие.

Весы

Весам в сентябре стоит взять небольшой перерыв и приостановить бег. Пересмотр приоритетов, своевременный отдых и отказ от устаревших идей помогут избежать промахов и неприятностей в дальнейшем. Кроме того, отдых поможет тем, у кого уже «замылился глаз», и кто допускает неточности в работе. Небольшая перезагрузка будет спасением и ключом к процветанию.

Скорпион

Скорпионам в начале осени стоит принять во внимание тот факт, что не всегда силой и напором можно решить любую проблему. Порой достаточно справиться с раздражением и благодаря любви и добросердечности достичь запланированного. В сентябре Скорпионам стоит обратить внимание на медитации, благодаря которым проще прийти к обретению гармонии и преодолеть перепады настроения.

Стрелец

Стрельцам для достижения благополучия в начале осени важно полагаться не на мнение со стороны, а на собственную интуицию, тем более что у представителей этого Знака она развита отлично. Увидеть знаки судьбыможно не только глазами, но и почувствовать, благодаря чему будет проще обходить неурядицы стороной и идти прямиком к поставленной цели. Стрельцам не стоит идти на поводу общественного мнения, ведь оно может быть не верным и вести в тупик.

Козерог

Козерогам осень может принести неприятную депрессию, которая помешает выполнению грандиозных планов. Справиться с дурным настроем можно, если не потакать эмоциям и найти для себя отдушину. Возможно, Козерогам поможет творчество, благодаря которому они смогут пробудить спящие таланты, или поездка в любимые места. Тем, кто не желает погружаться в пучину тоски по уходящему лету, стоит обратить внимание на яркие краски осени, раскрасить свои будни в такие же сочные цвета.

Водолей

Водолеи могут почувствовать нехватку сил и вдохновения в начале осени, поэтому им потребуется что-то новое для того, чтобы зарядиться отличным настроением. Тем, кто еще не был в отпуске, астрологи рекомендуют отправиться в путешествие, чтобы вдохновиться новыми идеями, обрести друзей или даже компаньонов для ведения бизнеса. Начало осени — это отличное время для профилактики сезонных заболеваний, и Водолеи смогут воспользоваться средствами народной медицины, чтобы запастись здоровьем на весь холодный период.

Рыбы

Рыбам некогда страдать в начале осени, ведь их время расписано по минутам: работа, встреча с друзьями, романтические свидания, — все это помогает скрасить тоску по ушедшему лету и не впасть в депрессию. Опасность для Рыб кроется в общественном мнении, которое не всегда верно, а значит, слушать нужно лишь себя и свой внутренний голос. Это поможет Рыбам не сворачивать с пути, ведущего к личному благополучию.

Достичь успехов в жизни может каждый, независимо от времени года и дня недели. Порой для того, чтобы обрести счастье, нужно прислушаться к себе, вовремя остановиться и не сворачивать на путь, ведущий к чужим идеалам и ценностям. Обретение внутренней гармонии помогает избавляться от навязчивых личностей, пытающихся управлять сознанием, и этой осенью представители Зодиакальных созвездий смогут с легкостью попрощаться с манипуляторами.