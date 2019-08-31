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Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака
Клептомания Овнов, «сексуальный» юмор Стрельцов, одержимость порядком у Дев — InStyle посмотрел на звезды и выявил странности каждого знака зодиака, пишет brainum.
Водолей
Под этим знаком рождается большое количество чудаков и гениев. Фантазерство, интерес к странным вещам — таков Водолей. А еще представители этого знака верят в приметы, даже самые глупые, и готовы до хрипоты спорить о всякой ерунде. В эти дискуссии лучше не ввязываться, зря время потратите.
Скорпион
Скорпион считает себя совершенно нормальным, терпеть не может всякого рода мистику и метафизику. Он старается во всех ситуациях опираться только на здравый смысл. Окружающим, однако, поведение Скорпиона часто кажется странным — ведь он не любит то, что нравится всем, и увлечен необъяснимыми большинству вещами и явлениями. А то, что Скорпиону глубоко плевать на чужое мнение о себе, лишь усугубляет его вызывающую эдакость.
Овен
Привычка сделать, а потом подумать, характерна для Овнов. Зачастую Овен совершает поступок, повинуясь минутному импульсу, не успевая прикинуть, какими будут последствия. Это относится и к манере тащить все, что плохо лежит. Точнее, любую мелочь, которую брать не возбраняется, но пользы от нее никакой. Трубочка для коктейля в кафе, конфетки в барбершопе — перед такими «благами» Овен устоять не может. И неважно, если «халява» сразу же полетит в урну. Ведь если можно взять что-то просто так, то почему бы не взять?
Рак
Резкие и неясные посторонним перепады настроения — вот что делает Рака странным. Минуту назад он был полон энтузиазма, страсти и драйва, а сейчас на нем лица нет, энергия и светлый настрой исчезли, словно их и не было. В чем причины таких перепадов, не знает никто, и даже сам Рак не понимает, что с ним происходит. Или понимает, но бороться с этой своей изменчивостью не хочет.
Весы
Весы — знак, под которым рождены многие экстрасенсы, что само по себе странно. Кроме того, Весы — люди вечно сомневающиеся, им с трудом дается принятие решений, даже самых простых. Согласитесь, человек, потративший час в магазине на выбор между двумя йогуртами, вызывает вопросы. Или вы тоже так делаете?
Телец
Упрямство — визитная карточка Тельцов, та черта, которая в буквальном смысле мешает им нормально жить. Телец будет стоять на своем, даже если все, включая его самого, понимают, что он не прав. Неумение соглашаться с другими, признавать собственные ошибки, неуважение к чужому мнению — разве это не странно, особенно если речь идет о взрослом человеке, а не подростке?
Стрелец
Стрельцы очень принципиальны. Они буквально выбивают из людей обещания, понимая, что это невыполнимо, и когда эти обещания нарушены, устраивают страшный скандал. А еще у Стрельцов очень странное чувство юмора — их остроумие распространяется только на шутки о сексе.
Рыбы
Рыбы выглядят безобидными и ранимыми чудаками, и в общем таковыми и являются. Иногда, впрочем, этот знак демонстрирует миру, что он не такой уж пушистый. Интриги, обиды на пустом месте, нелепые скандалы — Рыбы превращаются из котика в фурию, и выглядит это странно, утомительно и довольно жалко. Не реагируйте на эти выпады, они того не стоят.
Дева
Рациональность, возведенная в абсолют, торжество разума над эмоциями превращают Дев в настоящих машин. Любая чрезмерность утомительна, и гиперстрасть Дев к порядку раздражает окружающих. Контрол-фрик — это про них (с упором на второе слово).
Близнецы
Проблемы с цифрами — главная странность представителей этого знака. Близнецы — не все, но многие — категорически неспособны считать, запоминать числа и вообще плохо ладят с арифметикой. Порой это доходит до абсурда – вместо трех килограммов картошки Близнец покупает 10, а вместо нужного дома, например, под номером 68 забивает в навигатор 115.
Лев
С этим знаком никаких проблем, у них минимум скелетов в шкафу. Ключ ко Львам — умение ладить с их нарциссизмом. Если вы с этим справляетесь (что непросто), Лев в ваших руках, дрессированный и понятный. Но помните — иногда у Льва случается сбой в программе и он начинает думать не только о себе. Шок, да и только.
Козерог
Совершенно обычный в этом смысле знак. Без вывертов, сложностей, странностей. Единственное, что может удивлять в Козерогах — их невероятная забывчивость. В одно ухо влетело, в другое вылетело — как раз про них. Что это — погруженность в себя и неумение слушать, общая рассеянность или просто плохая память? Мы не знаем.
Теги: Донбасс, странности, знаки Зодиака
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