Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее

01.09.2019 20:01

Битва за секонд-хенд. В дни так называемого завоза в магазинах подержанной одежды настоящий ажиотаж. Чтобы "выхватить" лучшие вещи порой приходится и потолкаться. Стоит ли штурмовать секонд-хенды в день прибытия нового товара и как покупать выгоднее: на вес или по фиксированной цене? Разбирался сайт Сегодня.

Винница. День завоза товара в магазин секонд-хенда. Охранник открывает дверь и сразу отбегает, чтобы неудержимая толпа не сбила его с ног.

Таких видео в сети – полно. День обновление товара похож на "черную пятницу" за рубежом – люди буквально берут штурмом магазины. Очередь занимают с раннего утра.

И действительно, в день завоза ваши шансы найти именно то, что ищете, самые большие. Впрочем, и конкуренция тоже. Поэтому придется проявить и ловкость, и сообразительность.

"Всегда в день завоза очень много людей и очень большие очереди в примерочных. Поэтому надевайте какие-то базовые вещи, например шорты и майку, чтобы вы могли сразу не идти в примерочную и ждать большую очередь, а просто стать перед зеркалом, сразу все на себя надеть, посмотреть, снять и пойти покупать. Это очень сэкономит вам время", – делится Карина Лира, блогер.

Стоит прийти и накануне обновление товара. Полки обычно полупустые, поэтому без спешки сможете осмотреть все, что осталось. К тому же в этот день покупки делать выгодно, ведь в течение недели ценники уже сдали свои позиции.

"В субботу дороже, в воскресенье тоже. Потом в понедельник идут уже скидки, с понедельника до пятницы. И в пятницу уже дисконт, это самая большая скидка", – говорит Светлана Долгая, продавец-консультант.

Есть два типа магазинов секонд-хенда: по фиксированной цене и на вес. Последний вариант более экономный.

Например, в этом магазине, где вещи продаются на вес, цена в день завоза – 225 грн за килограмм. А уже в канун обновления падает до 20.

Чтобы сделать ваш шопинг еще экономнее – следите за акциями. Как и обычные магазины, сейчас секонд-хенды устраивают сезонную распродажу.